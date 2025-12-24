Novi srpski paradoks, u marketu osvanule "novogodišnje jabuke": Komad košta kao kilogram FOTO
Sezona praznika je uveliko u toku te se trgovci na sve načine dovijaju da prodaju što više svojih proizvoda. Njihova kreativnost dostigla je nove visine te najnoviji primer trgovačke domišljatosti dolazi u obliku "novogodišnje jabuke".
Jabuke koje se prodaju tokom cele godine sada su dobile praznični identitet i cenu od čak 139,99 dinara po komadu. Ne po kilogramu. Po komadu.
Nije reč o nekoj egzotičnoj sorti, organskom voću. Jedina razlika između ove i "obične" jabuke jeste mala zlatna nalepnica u obliku novogodišnje jelke, zalepljena kao krunski dokaz da je duh praznika na ceni.
Fotografija ove bizarne ponude brzo je završila na društvenim mrežama, gde je izazvala lavinu komentara, podsmeha, ali i opravdanog besa potrošača. Jer dok cene osnovnih namirnica rastu iz meseca u mesec, ovakvi "praznični proizvodi" deluju kao otvoreno testiranje granica strpljenja građana.
Jabuka kao simbol pohlepe
Ovo, naravno, nije samo priča o jednoj jabuci. Ovo je priča o praksi u kojoj se praznici koriste kao izgovor za besmisleno pumpanje cena, uz nadu da će šareni ukras, nalepnica ili prigodna ambalaža zamagliti zdrav razum kupaca. Tako skromna jabuka postaje simbol pohlepe.
- Bože, dokle smo stigli? - bio je samo jedan od komentara pored fotografije ove posebne ponude.
Pitanje koje ostaje jeste dokle? Dokle ćemo prihvatati da nam se obične stvari prodaju kao luksuz, samo zato što je decembar? Jer ako smo spremni da platimo jabuku skoro 140 dinara samo zato što ima zlatnu jelku, onda trgovci s pravom mogu da pomisle da zaista sve prolazi.
Kurir.rs/ Telegraf biznis