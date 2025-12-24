Prodaju se jabuke po komadu za 140 dinara

Sezona praznika je uveliko u toku te se trgovci na sve načine dovijaju da prodaju što više svojih proizvoda. Njihova kreativnost dostigla je nove visine te najnoviji primer trgovačke domišljatosti dolazi u obliku "novogodišnje jabuke".

Jabuke koje se prodaju tokom cele godine sada su dobile praznični identitet i cenu od čak 139,99 dinara po komadu. Ne po kilogramu. Po komadu.

Nije reč o nekoj egzotičnoj sorti, organskom voću. Jedina razlika između ove i "obične" jabuke jeste mala zlatna nalepnica u obliku novogodišnje jelke, zalepljena kao krunski dokaz da je duh praznika na ceni.

Fotografija ove bizarne ponude brzo je završila na društvenim mrežama, gde je izazvala lavinu komentara, podsmeha, ali i opravdanog besa potrošača. Jer dok cene osnovnih namirnica rastu iz meseca u mesec, ovakvi "praznični proizvodi" deluju kao otvoreno testiranje granica strpljenja građana.

Jabuka kao simbol pohlepe

Ovo, naravno, nije samo priča o jednoj jabuci. Ovo je priča o praksi u kojoj se praznici koriste kao izgovor za besmisleno pumpanje cena, uz nadu da će šareni ukras, nalepnica ili prigodna ambalaža zamagliti zdrav razum kupaca. Tako skromna jabuka postaje simbol pohlepe.

- Bože, dokle smo stigli? - bio je samo jedan od komentara pored fotografije ove posebne ponude.