Januar je u Srbiji mesec bogat verskim praznicima, a posebno mesto zauzimaju krsne slave, jedinstveni srpski običaj koji se prenosi sa kolena na koleno.

Posle Božića, domovi širom zemlje otvaraju se za rodbinu, prijatelje i komšije, uz slavski kolač, žito i sveću, u znak poštovanja svetitelja zaštitnika porodice. Među najčešćim slavama koje se obeležavaju u januaru su Sveti Ignjatije, Sveti Stefan, Sveti Jovan i Sveti Sava.

Sveti Ignjatije Bogonosac (2. januar)

Sveti Ignjatije Bogonosac smatra se jednom od najstarijih krsnih slava u Srbiji. U narodu je poznata i kao „polaznička slava“, jer se veruje da prvi gost koji tog dana uđe u kuću donosi sreću i napredak porodici u narednoj godini. Ne rade se teški poslovi, naročito ženski, kao što je predenje, tkanje, šivenje.

Foto: Printscreen/Youtube

Sveti Stefan (9. januar)

Svetog Stefana, prvog hrišćanskog mučenika, slave mnogi domaćini u Srbiji. Pošto pada odmah posle Božića, slavlje se često odvija u prazničnoj atmosferi. Običaji podrazumevaju lomljenje slavskog kolača, kuvano žito kao simbol vaskrsenja i molitvu za zdravlje i mir u domu. U nekim krajevima postoji verovanje da se na Svetog Stefana ne započinju teški poslovi. Tog dana iznosi se božićna slama iz kuće. Pažljivo pometena, slama se nije bacala, jer se verovalo u njenu plodotvornu moć, pa je stavljana radi podsticanja roda i napredovanja, u raklje drveća voćaka, u pčelinjak ili privredne zgrade.

Sveti Stefan pada na treći dan Božića Foto: Youtube Printscreen

Sveti Jovan Krstitelj (20. januar)

Sveti Jovan je među najčešćim krsnim slavama, a vezuje se za pročišćenje i duhovnu obnovu. Na ovaj dan se posebno vodi računa o ponašanju i rečima, jer se veruje da Sveti Jovan „čuje i pamti“. U mnogim porodicama običaj je da se slava obeleži svečano, uz veliki broj gostiju, a domaćini često poste ili se uzdržavaju od svađa i ružnih misli. Sveti Jovan je mrsna slava, osim kada pada u sredu ili petak, u ta dva slučaja se sprema posna trpeza.

Deci se na ovaj dan ne daje ništa što je crvene boje - kažu da se ne valja da se jede ili pije bilo šta što je crveno, jer boja simbolizuje nevino prolivenu svetiteljevu krv. Takođe, 20. januar je prema verovanju idealan dan za polazak na put, jer ćete imati zaštitu ovog sveca.

Ikona u manastiru Krušedol Foto: François Guénet / akg-images / Profimedia

Sveti Sava (27. januar)

Iako je Sveti Sava u narodu najpoznatiji kao školska slava i prosvetitelj, mnoge porodice ga slave i kao krsnu slavu. Običaji su slični ostalim slavama, ali se poseban akcenat stavlja na molitvu za znanje, slogu i napredak dece. U nekim domovima se tog dana čitaju delovi iz Savinih beseda ili se deci govori o značaju obrazovanja.