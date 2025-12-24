Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije (DZPPS) podseća javnost da aktulena masovna upotreba pirotehničkih sredstava ima ozbiljne i često tragične posledice po divlje i domaće životinje, kućne ljubimce, životnu sredinu i javnu bezbednost, a da je i najmanje uznemiravanje strogo zaštićenih vrsta bukom zabranjeno Zakonom o zaštiti prirode.

„Nedelju dana pre obeležavanja Nove godine po gregorijanskom kalendaru, Srbija uveliko trešti od pucnjeva petardi. Kako se svaki praznik, sve do Nove godine slavljene po julijanskom kalendaru, obeležava na ovaj način, imamo nekoliko nedelja nesankcionisane, snažne buke koja je štetna za celokupni živi svet, a za mnoge i smrtonosna”, pojašnjava Miloš Nikolić, ornitolog DZPPS-a. Za životinje, naročito ptice, vatromet predstavlja iznenadnu, nepredvidivu i neizbežnu pretnju. Nagli i snažni zvučni udari, bljeskovi svetlosti i vibracije, izazivaju ekstreman stres i paniku. Divlje ptice masovno poleću, gube orijentaciju i često stradaju usled sudara sa zgradama, vozilima ili prirodnim preprekama.

Širom sveta zabeleženi su brojni slučajevi masovnog uginuća ptica od posledica upotrebe pirotehnike. U Arkanzasu, 2011. godine, nakon novogodišnjeg vatrometa, stradalo je između 4.000 i 5.000 ptica usled panike i sudara. Od istog uzroka, stradalo je stotine čvoraka u Rimu, 2021. godine, i 600 severnih zeba u Koprivštici, u susednoj Bugarskoj, na dočeku 2025. Ovakve tragedije ukazuju na sistemski rizik za populacije ptica u urbanim i stambenim zonama.

Tokom prazničnih dana, naročito na Badnje jutro, u mnogim šumskim područjima dolazi do masovne i višesatne upotrebe pirotehnike, neretko uz glasnu muziku sa zvučnika. Procene pokazuju da se na jednom lokalitetu tokom samo jednog jutra može upotrebiti i nekoliko stotina eksplozivnih naprava. Posledice su dramatične za sitnije ptice pevačice koje se tokom zimskih meseci okupljaju u manja ili veća jata, kao i za ptice vodenih staništa poput gusaka i pataka.

Posebno zabrinjava uticaj pirotehnike na krupne grabljivice, među kojima se ističe orao belorepan (Haliaeetus albicilla) – najveća ptica grabljivica u Srbiji i strogo zaštićena vrsta. Ova ptica je izuzetno osetljiva na uznemiravanje, a njen period gnežđenja započinje već tokom januara i februara.