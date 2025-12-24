Slušaj vest

Rimokatolička crkva i sve crkve zapadnog obreda slave Badnje veče, najavljujući sutrašnji Božić, praznik rođenja Isusa Hrista.

Badnji dan, porodični praznik, provodi se u pripremama za ponoćnu misu. Pre odlaska u crkvu, uz obilje običaja koji se razlikuju od grada do grada, od države do države, porodica se okuplja za prazničnim stolom.

U katoličkim krajevima večera je obično posna, a mnogi ne jedu ništa do večere, koja obično dugo traje. Pri kraju dolaze čestitari koji, kao pastiri, najavljuju dolazak Božića.

Tradicionalno, u toku večeri stiže i Deda Mraz, koji ostavlja poklone ispod ukrašenih jelki, a potom se odlazi u crkvu na ponoćnu misu.

U svim hrišćanskim crkvama, na Badnje veče i Božić, čitaju se delovi Jevanđelja o Hristovom rođenju, događaju u Vitlajemu koji je promenio istoriju čovečanstva.

Na Badnje veče i Božić katolički vernici dolaze na poklon jaslama Bogomladenca, koja se tradicionalno improvizuju u svim hramovima.

Ovaj običaj je sećanje na poklonjenje tri mudraca sa Istoka koji su, prema predanju, stigli u Vitlajem prateći 40 dana najsjajniju zvezdu koja se zaustavila tačno iznad pećine Rođenja.

Ova dva praznika prilika su za vernike da, slaveći svake godine dan Hristovog rođenja, sebe dožive kao ponovo rođenog, novog čoveka.

Kurir.rs/RTS

