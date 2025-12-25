Slušaj vest

Uz visoke cene, sve češće se nude stanovi slabe opremljenosti, sa starim nameštajem i minimalnim ulaganjima, ali po cenama koje prate luksuzne kvadrate. Podstanari svedoče da mesecima obilaze oglase i razgledanja, suočeni s velikom konkurencijom i brzim nestajanjem "pristojnih" ponuda.

Podstanari se žale na visoke kirije i malu ponudu pristojnih stanova Foto: Shutterstock

18 kvadrata za 300 evra

U Fejsbuk grupi "Izdavanje stanova Beograd" pojavio se oglas koji je izazvao lavinu reakcija i to ne samo zbog visoke cene najma za prikazani prostor, već i zbog samog stana koji ima svega 18 kvadrata.

- Izdajem stan od 18 kvadrata na Dorćolu, centar za jednu osobu na duže. 300 evra mesečno (troškovi su 100 evra - centralno grejanje, struja, kablovska tv, brz internet). Depozit 100 evra - navodi se u oglasu ispod kojeg su se nizali komentari:

Mnogi su se šokirali izgledom stana i iznosom kirije Foto: Facebook/ Izdavanje stanova Beograda

- 18 kvadrata nije stan, nego soba, a koliko mi se još čini da je i bez prozora i u dvorišnoj zgradi - piše u prvom, dok u drugom stoji:

- Gde je prozor? Ili barem neki dotok kiseonika?

Bilo je i onih šaljivih komentara poput onih da bi trebalo tražiti 1.000 evra za najam jer je u pitanju - Dorćol.