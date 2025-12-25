Mali stan za 300€ na Dorćolu: Oglas za izdavanje postao viralan, podstanari gledaju fotke i ne veruju FOTO
Iako se očekivalo smirivanje tržišta, cene kirija u Beogradu i dalje ostaju visoke, dok pojedini oglasi stanodavaca izazivaju ogorčenje podstanara. Prema aktuelnim oglasima, garsonjere u širem centru teško se nalaze ispod 300 evra, jednosobni stanovi u popularnim opštinama dostižu 700 evra, a dvosobni u novogradnji često prelaze i 1.000 evra mesečno i to bez uključenih troškova.
Uz visoke cene, sve češće se nude stanovi slabe opremljenosti, sa starim nameštajem i minimalnim ulaganjima, ali po cenama koje prate luksuzne kvadrate. Podstanari svedoče da mesecima obilaze oglase i razgledanja, suočeni s velikom konkurencijom i brzim nestajanjem "pristojnih" ponuda.
18 kvadrata za 300 evra
U Fejsbuk grupi "Izdavanje stanova Beograd" pojavio se oglas koji je izazvao lavinu reakcija i to ne samo zbog visoke cene najma za prikazani prostor, već i zbog samog stana koji ima svega 18 kvadrata.
- Izdajem stan od 18 kvadrata na Dorćolu, centar za jednu osobu na duže. 300 evra mesečno (troškovi su 100 evra - centralno grejanje, struja, kablovska tv, brz internet). Depozit 100 evra - navodi se u oglasu ispod kojeg su se nizali komentari:
- 18 kvadrata nije stan, nego soba, a koliko mi se još čini da je i bez prozora i u dvorišnoj zgradi - piše u prvom, dok u drugom stoji:
- Gde je prozor? Ili barem neki dotok kiseonika?
Bilo je i onih šaljivih komentara poput onih da bi trebalo tražiti 1.000 evra za najam jer je u pitanju - Dorćol.
Dok potražnja ne jenjava, a jasnih pravila i kontrole nema, teret paprenih kirija i neprimerenih zahteva i dalje ostaje na leđima podstanara, koji u potrazi za pristupačnim stanom gube vreme, novac i strpljenje.