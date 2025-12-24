Slušaj vest

Kompanija Serbia Zijin Mining, u saradnji sa Fondacijom Pokreni život, obezbedila je prvu TAR kuću u Srbiji, u potpunosti prilagođenu potrebama malene Irine Trojanovski iz Bora, koja boluje od retkog TAR sindroma. Ovim projektom, koji predstavlja snažan iskorak u unapređenju kvaliteta života deteta i njene porodice, poslat je i jasna poruka solidarnosti, odgovornosti i podrške osobama sa retkim bolestima.

-Donacijom kompanije Serbia Zijin Mining značajno su skraćeni put i vreme do potpune adaptacije našeg porodičnog doma za Irinu, na ćemu smo neizmerno zahvalni. Irina ovim projektom ne dobija samo krov nad glavom, već i dostojanstveno detinjstvo - što je za nas najvažnije - rekla je Jelena Trojanovski, majka malene Irine.

Ovaj jedinstveni projekat okupio je ljude dobrog srca sa zajedničkim ciljem - da se Irini u najkraćem mogućem roku obezbedi bezbedan, funkcionalan i topao dom, prilagođen njenim potrebama, kako bi imala priliku za samostalniji i kvalitetniji život.

"Zdravo detinjstvo"

-Na Međunarodni dan ljudske solidarnosti želimo da pošaljemo poruku da u kompaniji Serbia Zijin Mining verujemo da solidarnost nije samo reč, već zajednička odgovornost. Zato smo, u saradnji sa Fondacijom Pokreni život, donirali 3.000.000 dinara za izgradnju prve TAR kuće u Srbiji, namenjene Irini Trojanovski iz Bora, sa iskrenom željom da joj ovaj dom donese sigurnost, mir i bolju budućnost. Ova donacija predstavlja i nastavak projekta "Zdravo detinjstvo", koji kompanija Serbia Zijin Mining vec dve godine dosledno realizuje, pružajući podršku deci i porodicama koje se suočavaju sa ozbiljnim zdravstvenim i životnim izazovima. Kroz ovaj projekat do sada je usmereno ukupno 720.000 američkih dolara pomoći, čime je podržan veliki broj mališana i njihovih porodica širom Srbije. Verujemo da je društvena odgovornost više od obaveze - ona je prilika da zajedno gradimo humaniju i pravedniju zajednicu. U tom duhu, nastavićemo da podržavamo inicijative koje donose stvarne i trajne promene, posebno kada je reč o deci, njihovom zdravlju i buducnosti - izjavila je Xiong Qianyi, pomoćnica menadžera ESG sektora kompanije Serbia Zijin Mining.

Malena Irina, simbol hrabrosti i upornosti, dobiće priliku da njen porodični dom postane mesto u kojem će moći da se kreće samostalno i bez prepreka, uz osećaj sigurnosti i dostojanstva koje svako dete zaslužuje.

