Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju dan posvećen sećanju na Svetog Spiridona Trimituskog – velikog čudotvorca i hrišćanskog svetitelja.

Sveti Spiridon Trimituski rođen je na Kipru 270. godine, u vreme cara Konstantina. Oženio se mlad i dobio ćerku Irinu, a kada mu je žena umrla predao se Bogu. Očevim putem pošla je i Irina. Izabran je za episkopa u gradu Trimifuntu.

Učestvovao je na Prvom vaseljenskom saboru u Nikeji i veruje se da je čudesenim moćima povratio mnoge jeretike u hrišćanstvo. Upokojio se 348. godine, a njegove mošti i dan danas se čuvaju na ostrvu Krf čiji je zaštitnik. Svetog Spiridona zbog njegove blagosti proslavljaju deca i majke, a prema verovanjima, bolesni koji taj dan provedu u nekom manastiru mogu da budu izlečeni.

Smatra se i zaštitnikom zanatlija, a najčešće obućara i prerađivača kože. Prema predanju, ovaj svetitelj je napravio prvi zemljani lonac, vreću, a uspeo je da napravi i prvu košulju. Zbog toga ga često slave kovači, šnajderi, grnčari.

Sveti Spiridon je na jedno oko bio slep, jer kako se veruje, jedan obućar ga je ubo šilom u oko. Međutim, Spiridon se nije ljutio, već je išao oko obućara i plakao, a na kraju ga blagosiljao. Za ovog čudotvorca vezuje se mnoge neverovatne priče, a jedna od njih je da je od zmije napravio zlato i dao nekom siromahu da vrati dug. Često je pomagao onima koji nemaju. Veruje se da je čak zaustavio tok reke, vaskrsao nekoliko mrtvaca, ali i iscelio cara Konstantina od teške bolesti.

Sveti Spiridon je, prema verovanjima, prodao jednom trgovcu 100 koza, a ovaj znajući da Spiridon nikad ne broji novac, isplati mu za 99 koza, a za jednu je prećutno pare zadržao. Kada je trgovac krenuo da potera koze, sve su pošle osim te jedne. Opirala se i nije htela da pođe s njim. Tada se Sveti Spiridon obratio čoveku koji je pokušao da ga prevari: "Životinja ova ne čini to uzalud. Da nisi zadržao cenu njenu?”. Postiđeni trgovac priznao je da nije dao novac, a onda je isplatio i tu kozu koja je odmah krenula za njim.

Sveti Spiridon je zaštitnik Krfa, a veruje se da je nekoliko puta spasao to ostrvo od bolesti i osvajača. Njegove mošti iznose se četiri puta godišnje na ulice i služi se litija. Prema predanju, mošti Svetog Spiridona spasile su Krf od kuge, gladi i napada osvajača.

Tako su 1716. godine Krfljani izneli mošti Svetog Spiridona na bedeme grada posle jednomesečne opsade Turaka. Molitvom svecu izazvali su buru koja je uplašila osvajača, nakon čega su Turci odustali od dalje opsade grada.