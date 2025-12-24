Palata nauke – Zadužbina Miodraga Kostića danas slavi godinu dana postojanja, a vrata ovog jedinstvenog prostora znanja, radoznalosti i interakcije danas su širom otvorena za sve: ulaz je slobodan tokom celog dana, uz bogat i inspirativan program za sve uzraste.

Za samo godinu dana, Palata nauke je postala simbol nove ere naučne pismenosti i kulture u Srbiji. Prvi centar za istraživanje i popularizaciju nauke u zemlji, ali i najveći u regionu, nalazi se u impresivnoj zgradi iz 1924. godine i prostire se na preko 5.500 m². Ova "kuća nauke" okuplja 20 istraživačkih centara koji su, u saradnji sa Elektrotehničkim fakultetom i RTS-om, objavili čak 90 naučnih radova i podržali više od 40 diplomskih i master radova.

Drugi deo Palate namenjen je svim generacijama koje žele da istraže svet nauke kroz više od 30 interaktivnih eksponata i planetarijum opremljen najsavremenijom tehnologijom za 360-stepensko vizuelno iskustvo. Tokom godine održano je preko 100 besplatnih događaja - od stručnih vođenja, radionica i predavanja, do pop-up izložbi, koncerata i e-sport turnira. Više od 100.000 ljudi već je zakoračilo u svet nauke upravo ovde.

U okviru rođendanskog dana, Palata nauke otvara i novu pop-up izložbu „Nobel – ideje koje menjaju svet“, realizovanu u saradnji sa Ambasadom Švedske u Beogradu. Izložba stiže neposredno nakon svečane dodele Nobelove nagrade u Stokholmu i pruža retku priliku da se posetioci upoznaju sa idejama koje su donele najveću korist čovečanstvu. Kroz priče o dobitnicima u oblastima fizike, hemije, medicine, ekonomije, književnosti i mira, otkriva se kako izgleda put od ideje do globalnog priznanja, kao i zašto su hrabrost, znanje i radoznalost univerzalne vrednosti.