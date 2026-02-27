Slušaj vest

Posle pritužbi građana da im se na Viberu pojavljuju reklame banaka nakon pominjanja reči poput "kredit“ ili "banka“, Narodna banka Srbije pokrenula je proveru i najavila moguće mere ukoliko se utvrde nepravilnosti.

Na ovu temu za Kurir televiziju govore advokat Jovanka Zečević i ekonomista Miljan Jovićević.

Svi smo postali svesni da privatne prepiske više nisu ni privatne, pa čak i u razgovoru kada spomenemo neku reč izađe nam oglas iste sekunde. Šta zakon kaže po tom pitanju, šta je zapravo privatno i da li išta postoji privatno u ovim spravicama i dalje?

- Mi smo u principu dosta neupućeni, imam utisak da je ova nova tehnologija donela nešto sa čim ranije nismo bili u kontaktu uopšte. Mislim da je u Srbiju to ušlo nekako tajanstveno a sada je rašireno na svim mogućim poljima, mi kao struka recimo nemamo pravo reklamiranja ali kada pogledate mislim da se svako od nas na neki način reklamira. E sad, mora da postoji neka mera i zakon poštovanja u onoj meri u kojoj vi ulazite u privatnost nekoga. Mislim da je to nešto što svakako mora da se preispita u kojoj meri je potrebno i osnovano da se određena banka reklamira - objašnjava advokat Jovanka Zečević.

Poljuljano poverenje aplikacije Vajber

Ovaj slučaj je izazvao veliko interesovanje građana. Jovićević objašnjava koliko ovakve situacije utiču na poverenje građana u bankarski sektor u celini:

- Pre svega, rekao bih da je negde sada dosta poljuljano poverenje u aplikaciju Vajber, ja bih to nekako tako definisao, jer su oni na jedan intruzivan način pokušali da nađu jednu veću inkluzivnost i upliv da na neku novu formu, pre svega digital marketinga, pokušaju da adaptiraju na našoj teritoriji. Ovo je negde probni balon Rakuten kompanije koji zastupa Vajber, jer imate na Fejsbuku kao što ste i rekli, oko veštačke inteligencije sada imate određene države gde nije regulisano zakonom određene stvari koje se tiču toga na koji način mogu da pristupaju do kranjih korisnika - kaže Jovićević i dodaje:

- Takođe, veštačka inteligencija je negde probna verzija, jedna od država je i Srbija tu, sa druge strane imate i oglašavanje juče tokom dana pripadnika ispred visokotehnološkog VTK gde su jasno naveli da je napravljen jedan novi nacrt koji će biti pretočen javnosti i držaće se toga i velika zaštita će biti na strani potrošača i konzumenata finanskijskih usluga.

