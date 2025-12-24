Slušaj vest

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" u najnovijem saopštenju navodi da još uvek ne postoje uslovi za pojavu pravog talasa hladnoće na teritoriji zemlje, ali sa aspekta zdravlja ljudi, vredno je napomenuti da će se određeni delo zemlje suočiti sa vrlo niskim temperaturama koje će biti u kategoriji opasne pojave.

Naime, kako je Kurir danas pisao, 4 mesta u Srbiji su bile "u žutom", po stepenu opasnosti, dok se sada taj bilans povećao. Iako se u periodu od 22. do 31. decembra 2025. godine na teritoriji Srbije ne očekuje pojava pravog hladnog talasa, iz Instituta upozoravaju da će niske temperature u pojedinim delovima zemlje biti u kategoriji potencijalno opasnih i da je neophodan dodatni oprez, naročito kod osetljivih grupa stanovništva.

- Prognozirane vrednosti minimalne dnevne temperature vazduha će biti u kategoriji opasne pojave na teritoriji Raškog, Moravičkog, Pirotskog, Topličkog, Pećkog, Kosovskomitrovačkog, Kosovskopomoravskog i Kosovskog okruga 1. i 2. januara, a u Pčinjskom i Prizrenskom okrugu 2. januara, dok će u kategoriji potencijalno opasne pojave biti u centralnim i delovima Zapadne, Južne i Istočne Srbije sredinom posmatranog perioda, a u većem delu Srbije 1. i 2. januara - saopštili su.

Tabela prognozirane vrednosti minimalne temperature vazduha Foto: Printscreen/Batut

Na tabeli se može videti i da će u petak najhladnije biti u Negotinu sa -7 stepeni, dok će u subotu "titulu" najhladnijeg grada poneti Kraljevo, Požega i Kuršumlija, sa -7 i -8 stepeni.

U nedelju "najdeblji" minus biće u Kraljevu i Kuršumliji sa -8 stepeni, ali i Kruševcu sa -6 — u ovim gradovima vremenski uslovi mogu biti potencijalno opasni, naročito za osetljive grupe stanovništva.

Upozorenje Batuta

Iz Instituta "Batut" naglašavaju da prognozirane vremenske pojave nisu neuobičajene za ovo doba godine, ali da je neophodan oprez, posebno prilikom planiranja aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku.

Meteo alert za hladno vreme Foto: Printscreen/Batut

- Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ukoliko planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku - navode u Batutu.

Oni dodaju i da je potrebno:

Nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima

Obezbediti zalihe hrane i lekova unapred

Nastaviti redovni kontakt sa osobama za koje znate da su potencijalno ugrožene od dejstva hladnoće

Uzeti u obzir informacije o najavi pogoršanja vremena u planiranju aktivnosti u narednim danima