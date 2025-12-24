Slušaj vest

Mir nakon rata može da se postigne kada svi budu podjednako nezadovoljni. Ovako vojni stratezi definišu okolnosti koje se mogu primeniti i na rat Rusije i Ukrajine. Nema sumnje da je vreme da se, bezmalo četvorogodišnje krvoproliće, završi.

Prethodni američki mirovni plan, koji je inicirao Donald Tramp, od 28 tačaka, nije rezultirao konsenzusom, pa je revidiran na 20 tačaka. Ukrajinski predsednik Volodimr Zelenski ga je predstavio javnosti i poslat je Rusiji na razmatranje.

Plan, između ostalog, predviđa potvrdu suvereniteta Ukrajine, sporazum o nenapadanju, snažne bezbednosne garancije po uzoru na član 5 NATO-a, očuvanje ukrajinske vojske i paket ekonomske pomoći za obnovu zemlje. Najspornija pitanja ostaju status Donbasa i kontrola nad nuklearnom elektranom Zaporožje, koje Kijev smatra najtežim tačkama pregovora.

I dok se priželjkuje postizanje dogovora, konačni mir, i stabilnost, ne samo za Ukrajinu, već globalno, onespokojava poruka italijanske premijerke Đorđe Meloni:"Prošla godina je bila teška za sve nas, ali ne brinite, jer će sledeća godina biti još gora". O geopolitičkoj i bezbednosnoj perspektivi govore gosti Usijanja:

Milan Jolović, pukovnik u penziji

Stevan Ignjatović, pilot u penziji

Branimir Đokić, stručnjak za spoljnu politiku