- Na teritoriji Opštine Grocka, u 2026. godini, izgradićemo inkluzivna igrališta - poručila je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski prilikom svečanog otvaranja igrališta izgrađenog kod OŠ „Aleksa Šantić“ u Kaluđerici, gde je deci podelila novogodišnje paketiće.
Sjajne scene u Grockoj
U 2026. GODINI NASTAVLJAMO DA GRADIMO SRBIJU PO MERI PORODICE: Ministarka Stamenkovski u Kaluđerici otvorila novo igralište i podelila paketiće mališanima
Kako je navela, ta novoizgrađena igrališta biće dostupna i dečici sa smetnjama u razvoju, odnosno osobama sa invaliditetom.
- Želimo da gradimo inkluzivno društvo u kojem će biti prostora za sve. Ovde u Kaluđerici do sada nije bilo prostora ovakvog tipa za igru. Čini mi se da je ovo igralište najlepše, ne samo na području Grocke, već u čitavom Beogradu - istakla je ministar.
Ona je naglasila da je ovo igralište veličine 560m kvadratniih i da je prilagođeno, pre svega deci manjeg uzrasta i deci koja pohađaju školu.
Milica Đurđević Stamenkovski Kaluđerica Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Navela je da je igralište izgrađeno kroz saradnju Ministarstva i Opštine Grocka.
- Nastavljamo da gradimo Grocku, Beograd i čitavu Srbiju po meri porodice - istakla je Đurđević Stamenkovski.
