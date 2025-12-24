Slušaj vest

Vesna Knežević je studirala pravo i književnost, a danas je nesalomivi borac. Život joj nije uvek bio naklonjen, ali nijednog trenutka nije poklekla!

Zato danas hoda ulicom ne kao “osoba na margini”, već kao dostojanstvena, hrabra žena koja svojom snagom inspiriše druge.

Izgubila je porodicu, ostala bez krova nad glavom u 60. godini, duša je postala kamen.

- Alo, Kneževićevo, nije ti ovo kraj! Imaš još da gaziš! - kaže kroz osmeh.

Veroatno ste sreli nju — Vesnu Knežević. Lice ulice postala pre više od 2 godine.

- To je organizacija koja vam daje šansu da se ponovo osetite da ste čovek!

Kada ne radi, piše. Svoje stihove poklanja prolaznicima, verujući da su osmeh i topla reč ponekad vredniji od svake kupovine — a sve što zaradi od prodaje, potroši na kupovinu knjiga.

- Moje su pesme, moji đerdani, koje ne nosim oko vrata, već ih kidam i bacam putem kojim hodim, u želji da ih neko pročita.