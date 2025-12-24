Slušaj vest

U komandi i jedinicama Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane danas je svečano obeležen Dan ovog vida Vojske Srbije, u spomen na 24. decembar 1912. godine kada je doneto rešenje o formiranju Vazduhoplovne komande sa sedištem u Nišu.

Povodom praznika, sumirani su rezultati rada u godini za nama, uručene su nagrade i priznanja zaslužnim pojedincima i položeni su venci na spomen-obeležja u kasarnama i na vojnim aerodromima.

Centralna svečanost je održana u Domu vazduhoplovstva u Zemunu, uz prisustvo načelnika Generalštaba Vojske Srbije generala Milana Mojsilovića, državnog sekretara u Ministarstvu odbrane Mileta Jelića, vikarnog episkopa lipljanskog i vojnog Dositeja, članova kolegijuma ministra odbrane i načelnika Generalštaba, aktivnih i penzionisanih pripadnika RV i PVO, predstavnika organa lokalne samouprave, verskih zajednica i institucija sa kojima je ostvarena uspešna saradnja, kao i brojnih drugih gostiju.

Na početku ceremonije pročitana je čestitka vrhovnog komandanta Vojske Srbije i predsednika Republike Aleksandra Vučića.

Goste je pozdravio komandant Ratnog vazduhoplovstva i PVO general-major Brane Krnjajić koji je podsetio na dugu istoriju razvoja RV i PVO i istakao da možemo biti ponosni na naše vazduhoplovne pretke zato što ne postoji nijedan prelomni istorijski trenutak kome naši ljudi nisu bili dorasli.

- Nošeni snažnim patriotizmom, sigurni u sebe i odlučni da se suprostave svakom agresoru, uvek su odbranu otadžbine i slobodno nebo iznad Srbije stavljali iznad svojih života. To je za ponos, ali u vremenima pred nama to je i velika obaveza za sve nas, da negujemo sećanja na sve naše poginule saborce, kao i na sva herojska dela, uspehe i dostignuća brojnih generacija vazuhoplovaca - rekao je, između ostalog, general Krnjajić.

Na današnjoj svečanosti komandant RV i PVO je za uspešnu saradnju u 2025. godini uručio plaketu predstavniku preduzeća "Aeroklub Valjevo", a program je upotpunjen nastupom Umetničkog ansambla Ministarstva odbrane "Stanislav Binički" i projekcijom kratkog dokumentarnog filma „Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoolovna odbrana u prethodnih godinu dana“.