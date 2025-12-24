Slušaj vest

Hladni talas stigao je u Srbiju, a Republički hidrometeorološki zavod objavio je večeras najavu i upozorenje za vremensku prognozu koja nas čeka u narednim danima.

Na početku najave, RHMZ navodi kakvo će vreme biti tokom noći.

- Tokom večeri oblačno, na severu i ponegde i u centralnim predelima još mestimično slaba kiša, a na istoku sneg. Tokom noći očekuju se nove padavine sa juga i istoka Srbije, i to u nižim predelima kiša, a u brdsko-planinskim sneg - kažu u RHMZ.

Snažan vetar, snežni nanosi

Dalje navode da će kiša će u drugom delu noći u nižim predelima južne i centralne Srbije takođe preći u susnežicu i sneg, a da će vetar pretežno umeren, a u Podunavlјu, Posavini i Pomoravlјu kao i na istoku u planinskim predelima povremeno i veoma jak, dok će u ostalim oblastima slab do umeren.

Kada je reč o prognozi za naredne dane, RHMZ najavljuje sneg i padavine.

Screenshot 2025-11-28 092906.png
Foto: Facebook Printscreen/Užice oglasna tabla

- U četvrtak (25.12.) oblačno i malo hladnije. Sneg će pretežno padati u oblastima koje se nalaze južnije od Save i Dunava, uz stvaranje snežnog pokrivača, dok će u Vojvodini, nakon suvog jutra, u toku dana padavine biti uglavnom u vidu kiše ili susnežice. Do večeri u većini regiona prestanak padavina, osim u istočnoj Srbiji, gde se prestanak snega očekuje kasnije tokom noći. Vetar slab i umeren, a u istočnoj Srbiji, Podunavlјu, Posavini i Pomoravlјu povremeno jak, istočni i jugoistočni. Temperatura u prvom delu dana u intervalu od 0 do 5 °S, a posle podne i uveče od -3 do 2 °S - navodi se i upozorava da će u istočnoj Srbiji usled intenzivnih padavina i jakog vetra biti moguće stvaranje snežnih nanosa, naročito u brdsko-planinskim predelima.

Do kraja godine hladno

Iz RHMZ su dali i prognozu do kraja godine i naveli da će biti relativno hladno i vetrovito sa pojavom kratkotrajnog snega ili plјuska snega.

- U petak (26.12.) umereno do potpuno oblačno i bez padavina. U subotu (27.12.) delimično razvedravanje. Od nedelјe (28.12.) do kraja perioda (01.01.) promenlјivo sa lokalnom pojavom kratkotrajnog snega ili plјuska snega. Tokom celog perioda u jutarnjim satima mraz slabog do umerenog intenziteta, a dnevna temperatura od 1 do 6 °S. Počeće da duva umeren i jak severni i severozapadni vetar, u petak i subotu (26 - 27.12.) najpre u istočnoj Srbiji, a od nedelјe (28.12.) i u ostalim krajevima - prognoziraju iz RHMZ.

