U svakodnevnom životu ponekad se dešavaju stvari koje bi izgledale neuverljive kada bi se literatura bavila njima. Ponekad se dešavaju stvarni događaji u koje niko ne bi želeo da poveruje. Na putu između Vršca i Beograda žena u belom mantilu držala je podignut palac i pokušavala da zaustavi neki automobil. To nije neobična slika — auto-stoper. Međutim, žena u belom odelu imala je pored sebe prtljag zbog koga su vozači samo još jače pritiskali papučicu za gas i promicali bez zaustavljanja.

U vršačku bolnicu doneli su sedmogodišnju devojčicu. U trenutku kada su je uneli u bolnicu, njene igračke, krpice, škola, roditelji, pa čak i njeno ime, ostali su napolju. Ona je postala pacijent kome treba ukazati lekarsku pomoć. Njen život je stavljen u ruke lekara. Lekar je pregledao devojčicu.

Dijagnoza: akutna upala mozga. Učinilo se sve što je moguće da se pacijent spase. Oprema vršačke bolnice nije najmodernija.

- Neophodno je da se bolesnik prebaci odmah u Beograd - rekao je dežurni lekar, piše "NIN" koji je prvobitnu priču objavio 19. aprila 1964. godine.

Poslednje putovanje malog pacijenta

Četvrtak, 26. mart, popodne. Auto vršačke bolnice bio je na terenu. Kako prebaciti malog pacijenta? Dežurni lekar dr Šinžar je našao rešenje. Oko dva po podne auto Infektivne klinike iz Beograda dovezao je pet bolesnika u vršačku bolnicu. Tim autom treba prebaciti devojčicu na beogradsku Infektivnu kliniku da joj se ukaže hitna pomoć. Rešenja postoje.

Šoferu Infektivne klinike se još nije išlo nazad. Malo se protivio, ali vremena nije bilo za gubljenje. Jedan mali ljudski život je u opasnosti. Treba učiniti sve što se može da se devojčica ponovo vrati svojim roditeljima, svojim knjigama koje su joj kupljene, u školsku klupu gde će slušati učiteljicu kako je neće razumeti sasvim. Tako će ostajanje u klupama ponavljati decenijama, i devojčica će postati odrasla i možda i sama učiteljica.

Devojčicu unose u bolnička kola. Ona je u nesvesti. Pored nje se nalazi bolničarka vršačke bolnice, Jovanka Došenović. Devojčica ima svoje ime, ali nju nije vredno zvati po imenu dok je bez svesti. Auto kreće. Sivo martovsko nebo iznad puta. Automobil ne ide dovoljno brzo.

Za vreme puta devojčici je pozlilo. Bolničarka je telefonom dobila uput od lekara: "Sestro, dajte pacijentu vazduh, učinite sve što se može."

Bolničarka je postupila prema uputu lekara. Malom pacijentu je znatno bolje i put je nastavljen.

Borba za život

Devojčica leži u bolničkim kolima. Užasna je pomisao da čovek posmatra kroz prozor bolničkih kola poslednje stvarnosti koje vidi u životu. Niske oblake iz kojih će poteći kiša, grane, slučajni krajičak plavog neba. Ako već mora da "umre", čovek bi želeo da tome doda malo dostojanstva. Za pacijenta kome je tek sedam godina suviše je rano da ima predstavu o tome; sem toga, devojčica je u nesvesti i ne vidi ni tu sivu panoramu koja promiče pored prozora bolničkih kola.

Devojčica se bori za život. I bolničarka se bori za svog pacijenta. Za bolničarku je to čisto pitanje posla. Reč je o humanosti. U pitanju je ljudski život.

Auto prolazi kroz selo. Zvuk sirene para vazduh. U zadnjem delu auta je bolničarka Jovanka Došenović sa pacijentom. Auto je prošao pored Novog Sela i približava se Pančevu. Odjednom stanje male bolesnice se naglo pogoršalo. Devojčica malaksava, gubi dah. Treba joj vratiti dah. Njen život je sadržan u tom disanju. Ljudi su u životu dok dišu. Ako devojčica bude disala, izdržaće do bolnice, gde će možda pronaći lek za nju.

Bolničarka Jovanka čini poslednje što može, svojim dahom pokušava da vrati dah malom pacijentu. Život pacijenta visi na sasvim tankoj niti.

Nit se prekinula

Devojčica više neće odlagati sedište na kraju klupe, šarati po sveskama, ni jednog dana postati učiteljica ili nešto drugo.

Devojčica je umrla. Imala je sedam godina. Ali njeno vreme se više ne meri godinama. Za nju vreme više nema smisla.

Ipak, ona je još za izvesno vreme imala pravo da ljudi oko nje čine sve što mogu, što joj, istina, ne bi vratilo njen mali izbledeli život, ali koje joj život ipak duguje.

Bolničarka je obavestila vozača da je pacijent umro. Vozač je premišljao nekoliko trenutaka. Bolničarka je očekivala da će šofer okrenuti auto i vratiti telo devojčice. No, šofer je doneo logičniju odluku. Njemu se žurilo u Beograd. Previše se zadržao u Vršcu. Svoj posao je ionako obavio. Bolesnike koji su bili upućeni u vršačku bolnicu on je otpratio. Zašto bi se sada vraćao?

Žurio je u Beograd, da se vrati na posao ili radi svojih privatnih stvari.

Bolničarka stopirala, pored nje bilo telo deteta

Ako neko pokuša da pogodi kako su dalje odvijale stvari, pomislio bi da je šofer odvezao umrlog pacijenta u Beograd ili bar Pančevo. Međutim, šofer je došao na nepojmljivu ideju. Istovario je svoje putnike na sredini puta između Novog Sada i Pančeva da se vrate auto-stopom.

Mali preminuli pacijent se našao pored njih. Bolničarka je pokušavala da zaustavi nekoliko automobila, ali se on nisu zaustavljali. Možda nisu želeli da prime neočekivanog žutog stopera koji je bez života ležao u bolničarkinim rukama. Možda su mislili da je to vrlo neprijatan prtljag. Ko će znati šta ljudi misle. No, možda nisu ni znali šta se događalo na drumu.

Onda je naišao jedan kamion i primio neobične putnike. U kamionu je bilo hladno. Pacijent više nije mogao to da oseti. Bolničarki je negde u grudima bilo hladno zbog njenog preminulog pacijenta. Ipak, život je tekao.

Tim kamionom su se putnici prebacili do Banatskog Karlovca. U Karlovcu ih je primio drugi kamion i prevezao do Vršca. Malog pacijenta su odneli u mrtvačnicu. Tu se završilo neobično auto-stopersko lutanje male nesrećne bolesnice.

Postoje stvari kojima je teško dati bilo kakav komentar. Na ulici, u tramvaju, ljudi često razgovaraju o humanosti, o čemu čovek želi da razmišlja sasvim sam. Što se tiče medalje, teško je pronaći dovoljno efikasna sredstva da se iskaže i druga strana.

Da li je Infektivna klinika iz Beograda bila upoznata sa slučajem koji se dogodio na putu između Vršca i Beograda? Zašto je vršačka bolnica ćutala? Devojčica je umrla između pet i šest časova popodne. Šofer i bolničarka Infektivne klinike javili su se klinici u 8.30. Od mesta događaja do Infektivne klinike potrebno je oko 30 minuta.