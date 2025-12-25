Slušaj vest

Širom planete proslavlja se praznik koji simbolizuje dolazak sina Božjeg na zemlju.

Kako uči hrišćanstvo, Isus Hristos rođen je tačno u ponoć, kada se najsjajnija zvezda koja se kretala od istoka ka zapadu zaustavila iznad pećine kraj Vitlejema.

Njegovo rođenje donelo je svetlost istine ljudskom rodu, čime je ispunjeno starozavetno proročanstvo o rođenju Spasitelja.

Vernici u katoličkim i drugim crkvama zapadnog obreda na Božić se klanjaju jaslama, u kojima je simbolično predstavljena scena rođenja sa Bogomladencem, Marijom i Josifom.

Običaj da se u crkve postave jasle potiče iz 13. veka. Izraz je poklonjenja novorođenom Spasitelju i sećanje na smirenost i siromaštvo u kojem se Isus rodio, ističući važnost njegovog dolaska na svet.

Božićno vreme je od početaka ovog praznika vezano za svetlo, tačnije za izvor svih svetlosti, Sunce i posebno Boga.

Papa Lav XIV istakao je, u svojoj božićnoj propovedi na Badnje veče, da priča o Isusovom rođenju u štali podseća hrišćane da odbijanje pomoći siromašnima i strancima znači odbacivanje samog Boga.

Beogradski nadbiskup i metropolit kardinal Ladislav Nemet služio je ponoćnu misu u Katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije u Beogradu.

Božićnu misu će kardinal Nemet danas služiti u Župi Rođenja sv. Ivana Krstitelja u Smederevu sa početkom u 11 časova.

Kardinal Nemet: Pronađite pravu radost i nadu u svakom trenutku svog života

Beogradski nadbiskup i metropolit kardinal Ladislav Nemet podsetio je da je ova godina 1700. jubilej Nikejskog sabora na čijim temeljima, uprkos različitostima, počivaju zajedničke osnove katoličke i pravoslavne vere, i naglasio postojanje ljubavi Boga prema svakom čoveku.

"Prvi korak u božićnim događanjima povukao je Bog. Poslao je svoga sina u ovaj stvoreni svet, u materijalni svet svega vidljivog. Ovim potezom je Bog svima nama dao do znanja da on voli svako stvorenje koje se nalazi na nebu i zemlji. Ali Bog posebno voli čoveka i to svakoga čoveka", naglasio je Nemet.

Hrišćanska vera, kako je rekao u božićnoj poslanici, može i trebalo bi da bude izvor radosti, snage i nade u bolji život.

"Ovo je upravo ono što želim svima vama, dragi katolici, hrišćani i svi ljudi dobre volje – pronađite radost, pravu radost i nadu u životu, u svakom trenutku svog života. Ljubimo i poštujmo sve ljude, cenimo i brinimo se za naš zajednički dom – ovaj stvoreni svet u kojem živimo", poručio je kardinal Nemet čestitajući svima Božić i Novu godinu.

I državni zvaničnici čestitali su Božić svim građanima koji ga slave po gregorijanskom kalendaru.