Plata i do 500 evra dnevno, lak rad od kuće, može i bez ikakvog iskustva. Koliko puta ste videli ovakvu ponudu i pomislili: možda je baš ovo prava prilika? U vremenu veštačke inteligencije, prevare nikada nisu bile ubedljivije, a granica između lažnog oglasa i istinite ponude sve je tanja.

Ipak, iskustvo pokazuje da sve što zvuči predobro da bi bilo istinito, najčešće to i nije. Upravo ovakvi oglasi često su prvi korak u fišing prevarama, čiji je cilj krađa ličnih podataka, pristup nalozima ili novcu.

Foto: Shutterstock

Gost jutarnjeg programa Kurir televizije koji je pričao o internet prevarama bio je stručnjak iz oblasti AI Aleksandar Nikolić.

Dnevnica 500 evra

Da li je ovo instant signal koji govori da nešto nije u redu sa oglasom, analizirao je Nikolić u studiju Kurir televizije.

- Da. Fišing je od 2022. kada je AI postao dostupan svima porastao za preko 4.000 odsto. To je mnogo, a to znači i da je sam fišing uznapredovao jer se ranije bazirao na mejl prevarama, koji su navodili da imate neku daleku rođaku koja vam je ostavila nasledstvo, pa vam se javi neki pravnik da vas zastupa. Međutim, danas su te prevare dosta sofisticiranije upravo zbog ekspanzije AI koji danas može da preslika identične sajtove određenih kompanija ili da recimo promeni glas da zvuči kao vaš šef ili šta je već potrebno - započeo je Nikolić.

Najugroženije branše za ovaj vid prevare

Nikolić je istakao da se poslovi vezani za finansije mogu naći pod uverljivim udarom AI prevare.

- Uglavnom se prevare svode na uzimanje novca, a samim tim su najugroženije pozicije za finansije jer se tako AI može iskoristiti za verodostojan mejl od recimo vašeg šefa koji hitno traži neku uplatu. AI može napraviti virtuelni identitet koji deluje veoma uverljivo, a radi i imitaciju mnogih dokumenata. Jedan nivo odbrane je tehnički,a drugi kongitivni, odnosno kada razumemo da sama poruka ili mejl nemaju smisla - rekao je Nikolić.

Stručnjak iz oblasti veštačke inteligencije apelovao: Ne nasedajte na ove trikove! Izvor: Kurir televizija

"Kolačići"

Evo šta zapravo radite kada klikom dozvolite sve kolačiće na nekom sajtu.

- Kada odete na neki sajt, pitaju da dozvolite nekakve kolačiće. Međutim, oni proučavaju naše ponašanje. Bilo je tužbi da su neke kompanije preterale sa kolačićima, pa su tako pratile 99 odsto naših informacija na telefonu. Mogu da uzmu sve mejlove, šifre i da šetaju po vašem pretraživaču, a sve kao pod svrhom da se poboljša naše iskustvo na tom sajtu. Ne moramo da prihvatimo sve kolačiće uvek, iako mi to radimo po rutini - ističe NIkolić.

