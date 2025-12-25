Slušaj vest

Dolazak zime za mnoge vozače u Srbiji ne znači samo sneg, led i klizave puteve, već i dodatne brige oko održavanja automobila. Niske temperature, česte padavine, so i hemikalije kojom se posipaju kolovozi mogu napraviti ozbiljnu štetu na vozilu - ukoliko se ne reaguje na vreme.

Koliko često treba prati automobil u zimskim mesecima

Automobil bi trebalo da se pere zimi koliko i u letnjim mesecima, kažu u Nemačkom autoklubu (ADAC). Nesporno je da se čist automobil može ranije videti na putu, posebno po lošem vremenu zahvaljujući odsjajima svetlosti.

Preporuka je da se automobil tokom zime pere na svakih sedam do deset dana, dok se u uslovima česte vožnje po posoljenim i blatnjavim putevima savetuje pranje najmanje jednom nedeljno. Posebno je važno oprati vozilo nakon jačih snežnih padavina i intenzivnog posipanja soli.

Razlog za to je so koja se koristi za odleđivanje kolovoza, a koja ubrzava proces korozije i može ozbiljno oštetiti limariju, pragove i podvozje vozila. U kombinaciji sa vlagom i blatom, stvara se agresivna sredina koja dugoročno može dovesti do skupih popravki.

Najčešće greške, i saveti za pranje automobila zimi

Pranje automobila zimi je važnije nego ikad, ali je takođe lakše napraviti greške koje mogu oštetiti boju, zamrznuti vrata i trajno oštetiti vaš automobil.

Kada je reč o pranju automobila u zimskim uslovima, mišljenja su podeljena. Jedni smatraju da četvorotočkaša treba prati što češće, kako se prljavština i so ne bi zadržavala i štetila automobilu, dok su drugi mišljenja da u hladnim zimskim mesecima pranje kola ipak treba izbegavati.

Ovo su najčešće greške koje vozači prave zimi, i kako da ih izbegnete:

Greška broj 1: Pranje automobila kada je minus

Kada je spoljna temperatura ispod 0 stepeni, voda se vrlo lako smrzava na karoseriji, u bravama i oko vrata. To može dovesti do zalepljenih vrata, oštećenja gumenih zaptivki, pa čak i zamrzavanja kočnica, što direktno ugrožava bezbednost u vožnji.

Rešenje: Automobil perite u zagrejanoj garaži ili tokom dana kada je temperatura iznad nule. Ako nemate tu mogućnost, koristite mlaku vodu i obavezno brzo i temeljno osušite vozilo odmah nakon pranja.

Greška broj 2: Neuklanjanje tvrdokornih nečistoća

Mnogi misle da zimi nema potrebe za detaljnim čišćenjem kola, ali upravo tada se na boji automobila zadržavaju najagresivnije nečistoće. Karoserija tokom zime skuplja industrijske čestice iz vazduha, prašinu od kočnica, kao i smolu sa drveća i katran sa puta.

Preskakanje ovog koraka može da bude opasno jer to dovodi do mikro oštećenja, pojave rđe. Dugoročno, ovakva oštećenja mogu smanjiti vidljivost zbog matirane boje i povećati rizik od ozbiljnijih korozivnih problema na karoseriji.

Rešenje: Pre voskiranja ili zaštite laka, preporučuje se dekontaminacija - specijalnom glinenom pločicom ili glinenom podlogom moguće je bezbedno ukloniti dubinski prljavštinu i sačuvati sjaj i kvalitet boje.

Greška broj 3: Nepravilno sušenje automobila

Ako nakon pranja ostavite kapljice vode na vozilu, one se na hladnom vazduhu brzo pretvaraju u led. To može izazvati fleke od kamenca, oštećenje laka i ubrzano propadanje površina.

Rešenje: Nakon pranja obavezno koristite kvalitetne mikrofiber krpe za sušenje, a teško dostupna mesta dodatno osušite pomoću vazduha - duvaljkama ili vazdušnim pištoljima koji izbacuju vlagu iz šupljina i spojeva.

Kada ne treba prati automobil zimi

Stručnjaci ne preporučuju da se automobili peru kada je spoljašnja temperatura vazduha minus 10 stepeni Celzijusa. Budući da je temperatura vode iz "pištolja" najčešće između 10 i 30 stepeni, pranje ne prija ni jednom delu vozila, a ukoliko se ne vodi dovoljno računa, ono lako može isprovocirati niz problema.

Pranje automobila tokom zime savetuje se uz određene mere opreza. Stoga je najbolje da kola perete u zatvorenim, grejanim perionicama je najbezbednija opcija, jer se na taj način sprečava zamrzavanje vode na bravama, gumama i mehanizmima vrata.

Jedan od najvećih neprijatelja automobila

Posebnu opasnost predstavlja so za čišćenje puteva, koja se u zimskom periodu koristi u velikim količinama. Iako je neophodna za bezbednost u saobraćaju, so je jedan od najvećih neprijatelja automobila. Njene naslage zadržavaju vlagu i ubrzavaju koroziju karoserije, pragova, podvozja i kočionih elemenata.

Sama po sebi so ne može u velikoj meri oštetiti vozilo, osim ukoliko na karoseriji nema već postojećih oštećenja ili znakova korozije. Prema tome, vozila koja su novijeg datuma i bez postojećih ogrebotina ili pohabanih delova nisu u tolikom riziku kao starija vozila, koja su već u određenom stepenu korodirala.

Upravo zbog toga, mehaničari savetuju redovno ispiranje podvozja, naročito nakon vožnje po snežnim i posoljenim putevima. Ukoliko se so ne ukloni na vreme, može doći do trajnih oštećenja koja se kasnije skupo popravljaju.

