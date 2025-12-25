Slušaj vest

Dijagnostikovan je infantilni fibrosarkom facijalnog masiva koji je nakon 9 ciklusa hemioterapija, dva operativna lečenja i 30 zračenja uspešno otklonjen. Punih šest godina sve je bilo u redu bez većih tegoba i posledica.

U februaru 2025. godine nakon kontrolnog MR pregleda uočene su promene na desnom čeonom režnju. Biopsijom je utvrđeno da je reč o zloćudnom tumoru čeonog režnja mozga (C71.1 Neoplasma malignum cerebri, lobi frontalis) glioblastomu gradus IV.

Lečenje je nastavljeno u inostranstvu gde je započeto primanje terapije i zračenje nakon čega je kontrolnim pregledom utvrđeno da je tumor počeo da se smanjuje, ali da su se javile nove lezije na levoj strani mozga. Potrebno je da Elena što pre nastavi lečenje biološkom imuno terapijom uz mogućnost uvođenja targetirane terapije u skladu sa rezultatima dodatnih ispitivanja.

S obzirom da su potrebna značajna finansijska sredstva koja porodica nije u mogućnosti da obezbedi, pozivaju se svi ljudi dobre volje da pomognu svojim donacijama.

Sredstva su potrebna za specijalističke preglede, laboratorijske analize, terapije, lekove, putne troškove i troškove smeštaja u toku lečenja.

Eleni je za lečenje potrebno 25.000.000 dinara.

Eleni možemo da pomognemo preko Fondacije "Budi human":

Upiši 1901 i pošalji SMS na 3030

Jednokratna pomoć 200 RSD

Uplatom na dinarski račun:

160-6000002376108-61

Skeniranjem NBS IPS QR koda na vašoj mBanking aplikaciji: NBS IPS QR kod

*Pristupite preko vaše mBanking aplikacije i skenirajte kod sa ekrana. Iznos je podešen na 1000 RSD, a korekcija iznosa se može uraditi u samoj aplikaciji.

Uplatom na devizni račun:

160-6000002377832-30

IBAN:

RS35160600000237783230

SWIFT/BIC: