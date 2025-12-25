Slušaj vest

Zbog promene vremena danas će uslovi za vožnju biće otežani, sneg se očekuje u oblastima koje se nalaze južnije od Save i Dunava, uz stvaranje snežnog pokrivača, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Oni upozoravaju vozače da ne kreću na put bez dobrih zimskih guma.Kolovozi su vlažni i ima snega na putnim pravcima prvog prioriteta -Majdanpek - Klokočevac - Štubik; Štubik - Negotin - državna granica sa Bugarskom (granični prelaz Mokranje); Negotin - Zaječar; Boljevac - Zaječar - državna granica sa Bugarskom (granični prelaz Vrška Čuka); Paraćin - prevoj Čestobrodica; prevoj Čestobrodica - Boljevac; Bor - Zaječar; Selište - Bor; Jošanička Banja - Kopaonik - Šipačina.

Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice i magle, posebno na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima.

Nema zadržavanja vozila ni na naplatnim stanicama niti na putničkim terminalima graničnih prelaza.

Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Sremska Rača čekaju šest sati.

Kurir.rs/Beta

