Slušaj vest

Ivan Ristić upozorio je da njegov IRIE prognostički model, po prvi put otkako je u upotrebi, za jutro 5. januara 2026. godine prognozira čak -21 stepen Celzijusa za jedan deo Beograda!

Kako je Ristić naglasio, moguće je da nas od nove godine sačeka puno snega i temperature kakve nismo videli 40 godina.

- Ovo je prvi put da mi moj IRIE model prognozira -21 stepen za aerodrom Beograd u jutro 5.1.2026. godine, ovo je najnoviji izlaz modela forsiran sa AIFS veštačkom inteligencijom. Puno snega i temperature kao pre 40 godina, povratak u prošlost - napisao je on.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) rano jutros izdao je najnovije upozorenje za područje Srbije na formiranje snežnog pokrivača tokom današnjeg dana, 25. decembra, a kako navode najviše pahulja pašće na istoku zemlje.

Prema aktuelnoj prognozi RHMZ, u istočnoj Srbiji sneg će padati tokom većeg dela dana, uz formiranje snežnog pokrivača prosečne visine od 10 do 20 centimetara u nižim predelima Timočke i Negotinske krajine.

- Do preko 30-40 cm snega pašće u planinskim predelima Karpatske oblasti, gde se zbog pojačanja vetra očekuje i stvaranje snežnih nanosa - napominju iz RHMZ.

U ostalim krajevima Srbije, posebno u regionima južno od Save i Dunava, takođe se očekuje formiranje snežnog pokrivača, ali znatno manjeg intenziteta.

Sneg će u tim oblastima biti najizraženiji u jutarnjim i prepodnevnim satima, dok se tokom dana očekuju povremeni prestanak padavina, navode iz RHMZ.