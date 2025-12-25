Slušaj vest

Beograd, Novi Sad, Niš, Subotica ulaze u novu godinu bez javnog dočeka na trgovima. Ali neće ga biti ni u Gornjem Milanovcu ni u Čačku.

U prestonici će praznični program biti organizovan u Beogradu na vodi, dok će gradski trgovi ostati mesta za šetnju i uživanje u dekoraciji, ali bez muzičkog programa u novogodišnjoj noći.

Za razliku od velikih gradova, manje sredine odlučile su da zadrže javno slavlje i ponude besplatan doček na otvorenom.

Najbogatiji program priprema Zlatibor, gde Opština Čajetina organizuje višednevni novogodišnji ciklus.

Na Kraljevom trgu 31. decembra nastupiće Dejan Matić i trubački orkestar, dok su za reprizu i 2. januar najavljeni koncerti Breskvice i Džejle Ramović.

Vrnjačka Banja i ove godine ostaje verna tradiciji dočeka na otvorenom. Na Trgu kod Biblioteke, u novogodišnjoj noći nastupiće Breskvica, dok će se slavlje nastaviti reprizom uz Jelenu Karleušu. Banjski doček i ovog puta privlači brojne goste koji praznike provode u ovom turističkom mestu.

U Kragujevcu će Nova godina biti dočekana na Đačkom trgu uz koncert grupe Leb i sol. Pored same novogodišnje noći, renovirani Trg vojvode Radomira Putnika biće domaćin niza koncerata u danima koji prethode dočeku, čime se praznični program raspoređuje na više večeri.

Doček u Boru, Leskovcu, Sokobanja

Bor ostaje među gradovima koji organizuju doček na otvorenom. U novogodišnjoj noći nastupiće Edita Aradinović, dok je predviđen i nastup sestara Gobović, koje spajaju savremeni pop zvuk i tradicionalnu muziku.

Sličan koncept javnog slavlja priprema i Sokobanja, gde će na Gradskom trgu nastupati Valter grupa, Di-džej Milan Babić i Barka Bras Bend, uz program koji počinje već u večernjim satima.

U Leskovcu na Trgu sviraju grupa "Kasperi" i bleh orkestar Isidora Zećirovića, a biće i vatrometa, toplih napitaka i 2.000 pljeskavica! Ovde, tradicionalno organizuju novogodišnju lutriju.

Gradonačeknik Subotice Stevan Bakić najavio je da će planirana sredstva za doček Nove godine - 6, 1 milion dinara biti preusmeren u Fond za podsticanje razoja mladih talenata i stipendije.