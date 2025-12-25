Društvo
NESTAO MUŠKARAC IZ ČAČKA: Poslednji put viđen na autobuskoj stanici u Raški
Muškarac A.V. (32) iz Čačka nestao je u ponedeljak, 22. decembra 2025. godine, a njegov nestanak prijavljen je policiji.
Prema nezvaničnim informacijama porodice, muškarac je poslednji put viđen na autobuskoj stanici u Raški, gde je izašao iz autobusa, nakon čega mu se gubi svaki trag.
Apeluje se na građane da, ukoliko imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u pronalasku nestalog, obaveste najbližu policijsku stanicu ili pozovu broj telefona 062/963-19-10.
Kurir Web/ Razglas.rs
