Muškarac A.V. (32) iz Čačka nestao je u ponedeljak, 22. decembra 2025. godine, a njegov nestanak prijavljen je policiji.

Prema nezvaničnim informacijama porodice, muškarac je poslednji put viđen na autobuskoj stanici u Raški, gde je izašao iz autobusa, nakon čega mu se gubi svaki trag.

Apeluje se na građane da, ukoliko imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u pronalasku nestalog, obaveste najbližu policijsku stanicu ili pozovu broj telefona 062/963-19-10.

Kurir Web/ Razglas.rs

