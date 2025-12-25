Milenko je samohrani otac, iako je u kolicima obavlja sve poslove u domaćinstvu

Kada mu je drvo u šumi slomilo kičmu, život je Milenka vezao za invalidska kolica, ali mu nije oduzeo ono najvažnije dostojanstvo, radne ruke i snagu da kao samohrani otac ostane stub svoje porodice.

Milenko je samohrani otac, pri radu u šumi je drvo palo na njega i slomilo mu kičmu.To je, kako kaže autor Jutjub kanala "Seoska Duša", čovek kome život nije dao lak put - ali mu je dao nešto jace - volju.

Volju da bude pravi otac i majstor koji svojim rukama stvara, bez obzira na prepreke. U kolicima, ali čvrsto na svojim principima, Milenko svakog dana pokazuje da snaga ne dolazi od nogu, već iz odgovornosti prema porodici i ponosa prema svom zanatu.

Ovo nije priča o sažaljenju, već o dostojanstvu, radu i ljubavi koji daju smisao svakom danu. Priča koja podseća da se ne odustaje dok god imaš za koga i zbog čega da se boriš.

Na Jutjub kanalu "Seoska Duša" objavljena je priča o Milenku i Nikoli Talović iz Pranjana. Daleko od buke grada, u selu Pranjani, kod Gornjeg Milanovca, žive otac i sin. Milenko Talović, nepokretan od ranih 20-ih, ali sa rukama zlata vrednim.

Čovek koji zna da popravi gotovo sve i kojeg s razlogom smatraju jednim od najboljih mehaničara u okolini. Nikola, 15-godišnjak koji uz oca uči zanat, odgovornost i sam život. Mladić koji je prerano naučio kako se postaje oslonac i čovek.

Zajedno održavaju domaćinstvo, zemlju i svakodnevnicu, uz tihu ali snažnu podršku majke i bake Dragice. Ovo nije priča o tome šta im nedostaje, već o zajedništvu i istrajnosti i snazi koja se ne meri telom, već srcem i voljom.

Milenko je vrstan mehaničar, bavi se poljoprivredom, drži stoku, a radi i mehaniku. Od malih motorića do traktora, kombajna...

- Drvo me udarilo u šumi i slomilo kičmu, stradao sam, posle toga sam bio u Beogradu na operaciji. Devet meseci sam tamo bio, čim sam došao nastavio sam dalje da radim i da se borim - ispričao je Milenko.

Obavlja sve radove, ore, kosi, ide u šumu za drva... Ljudima sa sela popravlja sve od mehanizacije. Legne i ispod automobila, popne se na kombajn, i sve rukama.

- Nema mi premca - kaže on.

Posla uvek ima, a veliku pomoć pruža mu i sin. Učio je posao dodavajući alat i gledajući oca. Komšije za Taloviće imaju samo reči hvale.

- On je fenonem - reče jedan komšija za Milenka.