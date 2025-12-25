Slušaj vest

Decembar 1914. Prvi svetski rat besni već pet meseci. Na Zapadnom frontu vodi se iscrpljujući rovovski rat - s jedne strane agresor, nemačka vojska, a sa druge strane vojske Francuske, Belgije i Britanije.

Front se proteže od Lamanša, preko Belgije i Francuske, sve do granice sa Švajcarskom.

Milioni vojnika su u rovovima, na obe strane - ponekad udaljeni svega tridesetak metara.

Pacovi, vaške, hladnoća i loša ishrana kidaju im živce, smrt je sveprisutna. Između neprijateljskih linija, minskih polja i bodljikave žice - prostire se blatnjava pustinja ničije zemlje, gde, nedostižno, leže tela njihovih poginulih saboraca.

Otrežnjenje na frontu

Prvi svetski rat/Ilustracija Foto: printscreen/youtube/Serbian history

Rat je već odneo živote stotine hiljada vojnika - rastrgnutih granatama, pokošenih rafalima mitraljeza, izbodenih bajonetima u borbama prsa u prsa.

Uglavnom mladi muškarci, u rat su pošli euforično, sigurni u brzu pobedu. Nemački car Vilhelm II, obećao je da će za Božić ponovo biti kod kuće sa porodicama.

I Francuzi i Britanci poverovali su parolama svojih vođa, koji su obećavali brz povratak kući. Ali na frontu je brzo usledilo otrežnjenje.

Prvi svetski rat/Ilustracija Foto: printscreen/youtube/Serbian history

24. decembar kod Ipra

Gledali su smrti u oči svakoga dana, pa i 24. decembra. A onda se događa nešto neočekivano. Usred ledene decembarske noći jedan nemački vojnik u rovu, nedaleko od belgijskog grada Ipra, iznenada započinje pesmu "Tiha noć, sveta noć".

Sve više saboraca mu se pridružuje.

Britanci s druge strane ničije zemlje ne veruju svojim ušima. "Silent Night" - pesma je poznata i u Engleskoj. Isprava ne veruju "Hunima", kako nazivaju Nemce - da li je to trik, pokušaj da ih namame u zamku?

Ali potom aplaudiraju i počinju i oni da pevaju. Nemci odgovaraju sa "Merry Christmas" i dovikuju: "Mi ne pucamo, vi ne pucate!" Prvi hrabri vojnici na obe strane izlaze iz rovova, susreću se među telima poginulih i pružaju jedni drugima ruke.

Slične scene odvijaju se duž čitavog Zapadnog fronta. Kod Flerbea, nedaleko od Lamanša, nemački vojnici postavljaju okićene jelke na ivice svojih rovova.

Svetlost sveća, a ne od bljeska oružja. Vrhovna komanda nemačke vojske poslala je na prvu liniju fronta hiljade malih jelki, znajući koliko je vojnicima teško da Badnje veče provedu daleko od svojih najmilijih.

Razmenjuju se pokloni, igra se fudbal

"Zvuči gotovo neverovatno ono što ću vam reći, ali je to čista istina", napisao je 28. decembra 1914. svojim roditeljima Jozef Vencl iz Bavarskog rezervnog pešadijskog puka:

- Najomraženiji i najljući neprijatelji stoje oko božićne jelke i pevaju božićne pesme između rovova. Taj prizor neću zaboraviti do kraja života.

Te noći hiljade vojnika razmenjuju male poklone: britanske mesne konzerve za drezdenski štolen, nemačke kobasice za engleski božićni kolač od šljiva.

Zajedno piju vino i rum, dele cigarete i pokazuju fotografije verenica, supruga i dece. Dugmad sa uniformi razmenjuju se kao suveniri.

Čak se igra i fudbal. Kao stative služe nemački šlemovi sa šiljkom i britanske vojničke kape. Umesto lopte koristi se kugla od stvrdnute slame ili konzerva.

Neki Britanci uspevaju da nabave pravu kožnu loptu.

- Jednog smo biciklom poslali pozadi, u naš rezervni položaj - pisao je jedan škotski vojnik roditeljima, "i on je doneo loptu."

Osim toga, vojnici s obe strane fronta su konačno su mogli da sahrane svoje poginule saborce koji su ležali na ničijoj zemlji. Trenuci ljudskosti u surovom ratu.

- Ne znam koliko će ovo potrajati - u svakom slučaju, i za Novu godinu će oružje ponovo utihnuti, jer Nemci žele da vide naše fotografije - piše mladi oficir Alfred Dugan Čejter u pismu majci.

Ali nije svuda na Zapadnom frontu postojala želja za bratimljenjem sa neprijateljem - na nekim mestima rat se nastavio. To je bilo u potpunosti u skladu sa željama visokih oficira sa obe strane, koji su bili sve samo ne oduševljeni "božićnim primirjem". Tako nešto nije smelo da se ponovi - ubuduće je čak trebalo da se kažnjava kao "veleizdaja".

"Strašno je", napisao je kasnije jedan nemački vojnik kući, "što jednog dana možeš tako mirno da budeš s drugima, a već sledećeg dana moraš da se baviš time kako da se međusobno ubijate."

Utopijska želja?

Procenjuje se da je najmanje 100.000 vojnika na Zapadnom frontu učestvovalo u primirju, prvenstveno britanskih i nemačkih, i tek poneki francuski vojnik.

Za razliku od Nemačke ili Velike Britanije, Francuska i Belgija su bile direktno pogođene ratom i njegovim razaranjem. Francuzi i Belgijanci su se borili na svojoj napadnutoj teritoriji, a njihova ogorčenost prema neprijatelju, Nemačkoj, bila je znatno veća nego kod Britanaca.

Prvi svetski rat/Ilustracija Foto: Ministarstvo odbrane

Prvi svetski rat odneo je ukupno devet miliona života vojnika, kao i bezbroj civilnih žrtava. I Josef Vencel je poginuo - 6. maja 1917. u borbi, dve i po godine nakon što je roditeljima napisao: "Božić 1914. zauvek će mi ostati u sećanju."