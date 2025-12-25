Slušaj vest

Instagram stranica 192.rs objavila je da je kompanija Kengur povukla iz prodaje sporni globus na kojem je Kosovo predstavljeno kao posebna država, nakon njihovog apela.

Kako navode sa stranice 192.rs, iz kompanije Kengur su se oglasili zvaničnim saopštenjem u kojem ističu da je proizvod hitno povučen:

- Poštovani, zahvaljujemo vam što ste nam ukazali na sporni proizvod. Razumemo i uvažavamo reakciju. Predmetna serija proizvoda je odmah povučena iz prodaje. Paralelno su pokrenute dodatne preventivne mere kako bi se smanjila mogućnost da se slična situacija ponovi. Hvala vam na razumevanju. S poštovanjem, Kengur – prenosi 192.rs.

Na kraju objave, stranica 192.rs zahvalila se kompaniji Kengur na brzoj reakciji. Takođe, uputila je apel svim kompanijama da obrate dodatnu pažnju na proizvode iz uvoza koji bi mogli biti sporni.