Slušaj vest

Dok mraz steže, a mrsne slavske trpeze mirišu na beli luk, jedno pitanje muči mnoge Srbe - koliko koštaju pihtije ove zime? Nekada je ovo bila "hrana za sirotinju", a danas pravi delikates sa cenom restoranskog specijaliteta i to do čak 900 dinara po porciji!

Prema aktuelnim cenama porcija u jeftinijoj varijanti u beogradskim kafanama košta od 650 dinara, dok se na pijacama kreće od 400 do 600. Ipak najjeftinije su one domaće koje stoje od 350 dinara. Razlika u cenama je drastična, ali jedno je sigurno - pihtije su popularni zimski srpski specijalitet u mnogim domovima.

Šta su zapravo pihtije?

Pihtije su tradicionalno srpsko jelo, najčešće vezano za zimu, slave i hladne dane. Prave se od svinjskih delova bogatih želatinom - nogica, ušiju, kolenica, koji se dugo kuvaju, satima, dok se ne dobije jaka, masna supa koja se hladi i steže.

Pihtije su tradicionalno srpsko jelo Foto: Shutterstock

Kako se prave?

Osnova svih recepata je ista meso se kuva dugo na tihoj vatri, dodaju se so, biber, lovor i na kraju duša pihtija - beli luk. Smesa se sipa u činije ili tanjire i ostavlja na hladnom da se stegne. Kad “zadrhti” posuda spremne su za jelo.

U kafani se ovaj specijalitet služi sa malo mlevene paprike ili peršuna “za ukras”, dok se kod kuće jedu iz činije obično sa kiselim kupusom.

Luksuz ili tradicija?

Mnogi potrošači šokirani su ovim cenovnikom te se mnogi s pravom pitaju od čega li su napravljene ako porcija košta skoro hiljdau dinara. Očigledno je da pihtije više nisu jeftina zanimacija i da su neizostavan deo zimskog stola.