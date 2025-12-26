Slušaj vest

Iako je u Nemačku došla kao dete, u nadi da započne novi život i nauči jezik, iskustvo koje je Tea iz Srbije doživela u jednoj tamošnjoj školi pretvorilo se u višemesečnu traumu.

Ona je, kako kaže, bila sistematski maltretirana samo zbog svog porekla, a povodom ovog slučaja je na kraju reagovala i policija.

Naime, Tea se sa porodicom preselila u Nemačku kada je imala svega 12-13 godina. Po dolasku je upisana u međunarodnu školu, gde je najpre učila nemački jezik, ali je istovremeno pohađala i redovnu nastavu sa učenicima koji su godinama živeli u toj zemlji.

Tea je upisala međunarodnu, ali i redovnu školu u Nemačkoj. Foto: Shutterstock

- U razredu sam bila jedina Srpkinja. Bilo je dosta Albanki, nekoliko njih sa Kosova, i tada je krenula tortura mene samo zato što sam iz Srbije - ispričala je Tea u viralnom videosnimku na svom TikTok nalogu _teita_.

Prema njenim rečima, uvrede su bile svakodnevne, a vrlo brzo su prerasle i u ozbiljne pretnje putem društvenih mreža.

- Slale su mi poruke kako i šta će da mi rade. Nisam više mogla to da trpim - ispričala je.

Kada je sve prijavila roditeljima, oni su slučaj odmah prijavili školi. Kako je u Nemačkoj vršnjačko nasilje strogo sankcionisano, pokrenuta je zvanična procedura, a u ceo slučaj uključena je i policija.

Tea je mesecima davala izjave i izlazila sa časova kako bi razgovarala sa nadležnim organima.

- Nisam vaspitana da mrzim. Kod nas se ljudi ne dele po naciji ili boji kože, nego na dobre i loše. Zato mi nikada nije bilo jasno zašto su mene toliko mrzele - rekla je Tea.

Kulminacija nasilja dogodila se tokom školskog odmora, kada ju je jedna od devojaka fizički napala.

- Prošla je pored mene, snažno me udarila ramenom i počupala. Posle toga mi je pao mrak na oči. Sve mi se skupilo - priznaje Tea, navodeći da je došlo do fizičkog sukoba.

Tea je trpela uvrede, a onda ju je jedna devojka i fizički napala. Foto: Shutterstock

Nakon incidenta, usledile su još ozbiljnije pretnje, čak i prema članovima njene porodice. Policija je dodatno reagovala, prikupljeni su dokazi, a na kraju je utvrđeno da Tea nije kriva. Devojka koja ju je napala izbačena je iz škole, dok su ostali učenici dobili stroga upozorenja.

- Pretnje su se još neko vreme nastavljale, ali su na kraju prestale - kaže Tea.

Na kraju svog obraćanja, uputila je snažnu poruku roditeljima i društvu: "Molim vas, učite decu da ne maltretiraju i ne mrze druge zato što su drugačiji."

U opisu videa dodala je i apel koji je dirnuo mnoge: