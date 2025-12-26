Slušaj vest

Vremensku prognozu za naredni period za Kurir televiziju izneo je meteorolog Nedeljko Todorović, a kaže da pravi sneg neće pogoditi Srbiju do početka januara.

- Za pravi sneg moraćemo da sačekamo do početka januara. Od danas do kraja decembra će biti mraza, biće nekoliko stepeni ispod nule, pa savetujem oprez vozačima. Naglasak je na mrazu, ne na količini snega. U istočnoj Srbiji u nižim predelima biće do pet centimetara snega, a planinski predeli će jedini dočekati snežni pokrivač od 20 do 30 centimetara - kaže Todorović.

Vremenska prognoza za praznike: Da li će biti snega? Izvor: Kurir televizija

Todorović dodaje da mraz neće biti jak i nma jake zime, a maksimalne temperature do Nove godine iznosiće od 1 do 5 stepeni Celzijusa.

- Do 31. decembra biće hladno i uglavnom suvo, temperature malo ispod prosečne vrednosti bez ozbiljne zime. Biće sasvim slabog snega 28. ili 31. decembra, uz pojačan severni vetar. Od prvog januara prognoza je nezahvalna po danima ali biće hladno sa čestim snegom i kišom. Temperatura će se kretati od nule do pet stepeni - kaže Todorović.

On dodaje da za sada vremenski uslovi obećavaju sneg za Božić, ali neće biti ozbiljnih snežnih padavina.

Kurir.rs

