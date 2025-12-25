Prodaje se plac na Borskom jezeru za 15.000 evra

Velika potražnja za građevinskim i poljoprivrednim placevimabeleži se širom Srbije, a posebno interesovanje usmereno je ka povoljnijim lokacijama van velikih urbanih centara. Rast cena stanova i troškova života u gradovima podstakao je građane da razmišljaju dugoročno i da traže pristupačnije parcele, najčešće sa idejom gradnje kuće ili vikendice.

Najtraženiji su placevi u prigradskim naseljima i manjim opštinama koje imaju dobru saobraćajnu povezanost sa većim gradovima. Okolina Beograda, poput delova Grocke, Mladenovca, Lazarevca i Obrenovca, i dalje privlači kupce zbog nižih cena u poređenju sa gradskim zonama, ali i zbog dostupne infrastrukture. Slično interesovanje primećuje se i oko Novog Sada, naročito u opštinama poput Beočina, Temerinа i Srbobrana.

Najjeftinije u centralnoj i južnoj Srbiji

Jeftiniji placevi u istočnoj i južnoj Srbiji Foto: Zorana Jevtić

Van velikih centara, povoljni placevi najčešće se nalaze u centralnoj i južnoj Srbiji. Opštine u Šumadiji, Pomoravlju i istočnoj Srbiji nude parcele po znatno nižim cenama, posebno u selima i manjim varošima. Tamo su najčešće u pitanju placevi većih površina, pogodni za porodično stanovanje, ali i za poljoprivrednu ili turističku namenu.

Zapaženo je i povećano interesovanje za planinska i banjska područja, gde su placevi i dalje relativno jeftini u odnosu na njihov potencijal. Delovi zlatiborskog, kopaoničkog i staroplaninskog kraja, kao i okolina banja u centralnoj Srbiji, postaju sve privlačniji kupcima koji traže mir, prirodu i mogućnost dodatne zarade kroz turizam.

Plac s pogledom za 15.000 evra

U Fejsbuk grupi "Nekretnine Bor - prodaja kupovina izdavanje" pojavio se oglas za prodaju placa od pet ari na Borskom jezeru na nadmorksoj visini od 450 metara, a cena po aru je 3.000 evra.

Vlasnik ar ceni 3.000 evra Foto: Printscreen/ Facebook/ Nekretnine Bor - prodaja kupovina izdavanje