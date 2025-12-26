Slušaj vest

Tinejdžeri sve što vide na društvenim mrežama, većinom uzimaju zdravo za gotovo, baš kao i dečak koji je pio sopstvenu krv, jer je video da "tako treba"! I zaglavio u bolnici!

Istina, on je iz Rusije, ali sve što je na Tiktoku, koliko odmah se zapati i u Srbiji. I lako može se upasti u nevolju. A kojekakvi ubeđuju decu da pijući krv mogu umnogome da povećaju nivo gvožđa i ojačaju!

Pio je krv misleći da će da ojača Foto: Ari N/Shutterstock

Taj "savet" je i on poslušao, pretakao je krv pomoću igle iz vena u špric i do poslednje kapi ispijao. Nije poznato koliko dugo je to radio, ali se posle izvesnog vremena njegovo zdravstveno stanje pogoršalo. Povraćao je krv, bio malaksao i pod temperaturom, pa je majka alarmirala lekare. Hospitalizovan je s dijagnozom akutnog trovanja.

Povraćao je krv, bio malaksao i pod temperaturom Foto: Shutterstock

Doktori su ostali zatečeni kada im je priznao da je na društvenim mrežama gledao snimak i da je poverovao.

- Krv je bogata gvožđem, a ono što želudac mora da svari promeni se pod uticajem hlorovodonične kiseline. U samoj krvi ima dosta gvožđa koje ne može da se prenese dalje ukoliko nema vitamina C, ali i drugih minerala, uz mnogo toga što iritira sluznicu želuca i stvara zapaljenski proces u digestivnom traktu - objašnjava za Kurir specijalista opšte medicine dr Radmila Šehić i dodaje:

Dr Radmila Šehić Foto: Printscreen Prva TV

- Otuda i to povraćanje, malaksalost. I temperatura može biti kao posledica unete doze krvi. Uglavnom je štetnost značajna. Najopasnije je slediti tuđe primere ne konsultujući se s lekarima, psiholozima, roditeljima...

Jelena Manojlović Foto: Kurir Televizija

Psiholog i psihoterapeut Jelena Manojlović istakla je da nije usamljen slučaj da neki Tiktok trend loše utiče na mentalno i fizičko zdravlje mladih:

- Nažalost, u takvom svetu živimo da se više okrećemo savetima veštačke inteligencije ili Tiktoka po pitanju svega, pa i po pitanju zdravlja. To pokazuje koliko nam je sistem vrednosti izokrenut i koliko navodni Tiktok stručnjaci i influenseri imaju jak uticaj na našu decu. Smatram da je uloga roditelja jako bitna u smislu selekcije sadržaja, odnosno da roditelji moraju da budu više uključeni u život svoje dece. Nedavno istraživanje je pokazalo da deca provode maksimalno 22 minuta dnevno u komunikaciji s roditeljima, što je za nas kao društvo i kao roditelje obeshrabrujuće. Srbija je pogodno tlo da se i ovaj Tiktok trend pojavi kod nas. Roditelji, oprez!