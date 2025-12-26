Srbi jure gatare i astrologe da ih savetuju kako da vode svoj život u 2026.

Slušaj vest

Dok se Srbija sprema da isprati 2025, mnogi jure gatare, vidovnjake, astrologe ili numerologe da im predskažu sudbinu u 2026. i posavetuju kako da vode svoj život, što može biti veoma opasno ako se prihvati kao nešto "sigurno i da od toga ne sme da se odstupa".

Nema starosnih granica, niti generacijskog jaza među onima koji opsedaju rečene da im daju smernice šta, kako i kada činiti, šta izbegavati, s kim se družiti, kad raskinuti, da li se razvesti, ko će biti mladoženja, a ko mlada,za koga se udati, kada promeniti posao, kojim putem ne ići, koju boju nositi... a sve da bi im naredna godina bila uspešna, srećna i berićetna.

Na vrata i u inbokse društvenih mreža kucaju im i mladi i penzioneri, i radnici i profesori, i učeni i oni s jedva završenom srednjom školom. Opasnost nastaje onog trenutka kada počnu da u ta predviđanja bezuslovno veruju, da ih se slepo drže i shvataju ih zdravo za gotovo.

Ljudi žele kontrolu nad životom

Foto: Andriy Popov / Panthermedia / Profimedia

Psiholog Nađa Tulić smatra da živimo u vremenu kada ljudi imaju veliku potrebu za kontrolom svog života zbog anksioznosti.

- Ovakvi rituali na neki način tu kontrolu obezbeđuju. Takvo uverenje je svakako iracionalno s obzirom na to da nam nijedan astrolog ne može garantovati šta će budućnost doneti. Može biti opasno jer se moć i odgovornost na taj način uzimaju iz ruku čoveka i stavljaju u ruke "zvezda". Ja sam stava da je sve u božjim rukama, a da nama Bog da onoliko koliko i mi damo njemu i drugima. Uz malo više rada i dosta više vere ljudi bi mogli da se oslobode anksioznosti i straha od budućnosti.

Nađa Tulić kaže da ljudi imaju potrebu za kontrolom svog života zbog anksioznosti Foto: Kurir Televizija

Psiholog Dragica Mihajlović pak podseća da je opšta ideja Nove godine da sve novo počinje i da mnogi veruju će od 1. januara sve što nije vredelo nestati.

Nova godina - period kada će se nešto promeniti na bolje

- Ljudima kojima je bila teška godina jedva čekaju taj 31. decembar, koji će magično izbrisati sve loše iz godine koja prolazi. Nova godina za mnoge predstavlja period kada će se nešto promeniti i biti bolje. To je nada. Ljudima to i te kako treba. Za tu jednu nadu ili pozitivnu rečenicu za koju bi se uhvatili dali bi bukvalno sve - rekla je Mihajlovićeva i pojasnila da su upravo iz tog razloga takve osobe idealne za ljude koji ih na neki način zloupotrebljavaju:

- To su oni koji nemaju nikakvo pokriće za ono što govore, nego žele da iskoriste trenutke slabosti i teškog perioda. Tačno znaju ono što treba da im kažu i daju, a građani se i te kako hvataju za to. Često daju mnogo novca, ulaze dublje u određene krugove i traže nadu na pogrešnim mestima. Nada je rad na sebi, ulaganje u sebe, kreiranje zdravih misli i ciljeva treba da bude prioritet u novoj godini, a ne ovakve stvari.

Dragica Mihajlović kaže da mnogi traže pomoć na pogrešnim mestima Foto: Kurir TV

Tražimo pozitivne inpute

Sociolog i stručnjak za društvene mreže Jelena Radović kaže da su čak i popularni ChatGPT i ostali AI alati postali novi "astrolab" savremenog čoveka jer daju brže informacije i prognoze prilagođene sopstvenim očekivanjima.

- Vrlo često tražimo samo pozitivne inpute, kako to ne bi uticalo na naše raspoloženje, ego, strahove... Uticaj veštačke inteligencije na buduće prognoze raste iz dana u dan, ne samo kao tehnički alat već kao kulturni, sociološki i ekonomski faktor. Ljudi već sada pretražuju svoje prognoze kroz AI upravo zato što traže brže, jasnije i personalizovanije odgovore.