Žene preuzimaju svet ili barem tako deluje prema poslednjim istraživanjima u Evropskoj uniji gde devojke u procentu vode muškarce po broju diploma sa gotovo 15 odsto razlike, ali postavlja se pitanje zašto i da li je ovo pojava koja se javila preko noći.

- Obrazovanje je resurs sigurnosti za ženu, najbolji put da ne dođe u situaciju nasilja, siromaštva i zavisnosti. To je dobitna karta za sigurnost materijalnu. Muškarci imaju druge puteve, jesmo ravnopravni ali njima su mnogi putevi otvoreni. Može da stekne društveno priznanje i sredstva baveći se sportom, preduzetništvom, politikom, pa i crkvenom profesijom kojoj žene nemaju pristup - kaže istraživačica Zorica Mršević.

Zbog ovih urođenih osobina žene češće istraju u studijama od muškaraca Izvor: Kurir televizija

Šta su pokazala istraživanja

Pored šireg društvenog smisla bitno je ustanoviti šta je ono što devojke više motiviše da se akademski usavrsavaju I U čemu je ključ njihovog individualnog uspeha.

- Istraživanja pokazuju da žene imaju set osobina koje smo dobile biološki koje nas čine otpornijima na stres, imamo više disciplina i možemo da radimo više stvari istovremeno. Žene su emocionalno inteligentnije u proseku, imaju više empatije, pa mislim da je to jedan od uzroka zašto žene istraju i završe fakultet - kaže psiholog Nađa Tulić.

Ovaj trend se kreće ulaznom putanjom poslednjih deset godina, a postaje evidentno u korporativnim uslovima gde žene i devojke polako zauzimaju vodeće položaje.

