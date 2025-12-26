Slušaj vest

Među brojnim neobičnim pričama koje dolaze sa Balkana, posebno se izdvaja ona o Šenki Maslaniju, javnosti poznatom kao Šenki Versaće. Ovaj Albanac iz Severne Makedonije pažnju je privukao time što je čitav svoj javni identitet vezao za prepoznatljivi luksuzni brend „Versaće“.

Naime, Šenki Versaće, postao je zanimljiv javnosti zbog neobičnog načina života koji redovno deli na društvenim mrežama. Šenki Maslani, kako mu je pravo ime, živi u raskoši, a njegov luksuzni način života uključuje automobile, vile, skupu odeću i vlastiti kafić, sve obilježeno prepoznatljivim motivima brenda “Versaće”.

Šenki Versaće je i otac troje dece kojima nesebično pruža sve privilegije svog bogatstva. Njegov dom, od nameštaja do posteljine, odiše prepoznatljivim stilom brenda “Versaće”.

Foto: Suzana Trajković

Izvor novca

Živi u selu Aračinova, blizu Skoplja, gdje je izgradio kuću koja je u potpunosti posvećena brendu “Versace”. Njegova odeća, nakit i svakodnevni predmeti, poput čaša i tanjira, svi nose oznaku ovog prestižnog modnog brenda.

Na pitanje odakle mu toliki novac, Šenki kaže da zarađuje od prodaje automobila na svom velikom auto placu, ističući da se time bavi već godinama. Svaki od njegovih automobila personaliziran je prema njegovom ukusu, s prepoznatljivim uzorcima brenda “Versaće”.

Pored toga, Šenki Versaće otvorio je kafić u svom rodnom gradu, čiji je enterijer takođe ukrašen motivima brenda “Versaće”. Nameštaj iz različitih delova sveta, skupocene zavese i jelovnik prilagođen brendu stvaraju luksuzno iskustvo za posetioce.

Nosi papuče od 540 evra

Svojom strašću prema brendu “Versace” i beskompromisnim životnim stilom, Šenki Maslani postao je jedan od najbogatijih Albanaca na Balkanu. Njegova ljubav prema luksuzu očituje se ne samo u automobilima, vilama i odeći, već i u sitnicama poput papuča koje plaća 540 eura ili donjeg rublja koje košta 188 eura.

Foto: Printscreen/Tik Tok

Uprkos neverici mnogih, Šenki Versaće tvrdi da je sve što poseduje rezultat godina rada i truda te da je ponosan na svoj uspeh. Svoj dom u Beogradu, za koji je platio 4 miliona eura, smatra mestom gde će uživati u lepoti prirode Srbije, ali i organizovati najluksuznije zabave.

Ovaj balkanski milioner intrigira javnost svojim neverojatnim životnim stilom, istovremeno izazivajući različite reakcije među ljudima koji prate njegovu priču na društvenim mrežama.

Novac koji ima ume i da potroši. Svaki vikend za njega znači neko novo putovanje.

- Nisam vremenski ograničen, pa samim tim ne planiram ni putovanja. Ako sad sedimo ovde i kažemo - idemo u vikend u Grčku, ja mogu samo da ustanem i krenem. Tako i provodim vreme. Volim da putujem, da idem na lepa mesta. Maltene svakog vikenda sam u Grčkoj.

- Volim Srpkinje. Srpkinje su prelepe. To su najlepše žene. Putovao sam po svetu, ali takvih lepotica kakve vi imate ja još nisam video - konstatovao je.