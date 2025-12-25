Slušaj vest

Naizgled sasvim običan porodični snimak, objavljen bez pompe i velikih očekivanja, za kratko vreme izazvao je neverovatnu pažnju na Instagramu i pokrenuo burnu raspravu među korisnicima i to ne samo u Srbiji već sudeći prema komentarima i - širom sveta.

Na videu se vide dečak i devojčica kako stoje pored stola na kojem se nalaze slavski kolač, sveća, žito - i detalj koji je mnoge potpuno zbunio - na tanjiru se nalazi nepečena, nespremljena riba. Deca, mirno i dostojanstveno, izgovaraju molitvu "Oče naš".

Po datumu objavljivanja snimka, korisnici su brzo zaključili da porodica slavi Svetog Nikolu, jednu od najčešćih, ali i najstrožih posnih slava u srpskom narodu. Ipak, ono što je trebalo da bude intiman i duhovan trenutak, pretvorilo se u viralni fenomen.

Za samo nekoliko dana, video je prikupio čak 880.000 lajkova i više od 18.600 komentara, a diskusija se vodila, pre svega, oko sirove ribe.

"Šta je sa ovom jadnom ribom?", pitao se jedan korisnik.

"Ovo nikad nisam videla", glasio je drugi komentar.

Međutim, ubrzo su se pojavili i oni koji su u sceni videli nešto mnogo dublje od same trpeze.

"Možda imaju samo tu ribu i hleb, ali sigurno imaju više od onih sa punim stolovima", napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao:

"Važno je da imaju Gospoda u svom srcu. Mislite li da Onaj koji je stvorio zemlju i sve životinje ima potrebu za pečenom ili sirovom ribom? Milost želim, a ne žrtvu."

U raspravu su se uključili i korisnici iz inostranstva koji nisu razumeli ni jezik ni kontekst. Zbunjeni scenom, pojedini su snimak uporedili sa "sektaškim obredom", dok su drugi, dirnuti prizorom, zaključili da su deca siromašna i da nemaju šta da jedu za slavu. Neki su čak počeli da predlažu organizovanje humanitarne pomoći porodici.

Srećom, među komentarima su se našli i oni koji su objasnili suštinu - da je u pitanju posna slava,da se radi o porodičnom običaju i da slavska trpeza ne mora uvek izgledati isto u svakoj kući.

"Možda je porodična tradicija da se riba stavi sirova", napisao je jedan korisnik.

"Kod mene se, recimo, stavi suvo meso dok se čita slava, pa se skloni dok se ne posluži obrok."