Slušaj vest

Kako je Stefan Živanović ispričao pre četiri godine u jednom od intervjua koje je dao za "Glas javnosti", njegova supruga se porodila drugog juna 2016. godine porodila, a umesto da ovaj datum pamte kao dan najveće sreće, pamte ga kao dan najveće nepravde.

On je objasnio da je 2. juna njegova supruga otišla na redovnu kontrolu, bila je u devetom mesecu trudnoće, a posle kontrole bili su poslati kući. Ipak, onda im je rečeno da sačekaju još 15 minuta:

- Došla je neka druga doktorka i rekla mojoj supruzi da ipak ostaje u bolnici. Ona je ostala u bolnici da leži, ceo dan se nismo čuli, zvao sam bolnicu da pitam za nju i oni su rekli da ne brinem i spustili mi slušalicu. Uveče mi je stigla slika moje supruge kako spava sa detetom, jer je medicinska sestra uzela iz stvari moje supruge telefon i slikala. Ja sam se obradovao. Sutra sam otišao sa majkom u bolnicu i načelnik odeljenja mi kaže da sačekam desetak minuta - kaže on.

Živanović kaže da su mu onda u odvojenoj prostoriji doneli dete bez narukvice:

"Rekli su mi vi ste mladi, imaćete još dece"

- Rekli su ovo je vaše retardirano dete, ta deca ne žive dugo, umiru. Rekli su mi "vi ste mladi, imaćete još dece". Ja sam krenuo da padam u nesvest, polivali su me da dođem sebi. Napustio sam porodilište jer su mi rekli da je supruga u šok sobi, nisu joj davali punjač da napuni telefon 3 dana. Onda sam išao svaki dan da vidim šta se dešava i uočio sam decu da su menjali narukvice - ispričao je on za "Glas javnosti".

Živanović je objasnio da je onda direktorka bolnice predložila DNK test, ali da je problem nastao i u tome što su posle dva dana rezultati bili poznati, iako je potrebno da uzorak stoji minimalno 36 sati pre testiranja. Imena na rezultatu takođe se nisu poklapala, a pogrešno je bilo i vreme porođaja.

- Nisu nam dali da povedemo dete kući a onda su tražili i da se ponovo uradi DNK analiza. Rekli su da dete ne može da se uzme i da napustimo porodilište, što smo mi mirno učinili - kaže Živanović i dodaje da su nekoliko puta pokušali da anonimno urade DNK analizu, ali bezuspešno, pa dodaje i da je pogrešan i podatak da je majka porođena vaginalnim putem, a tvrdi da su lekari odlučili da je porode prenego je to bilo potrebno te se zato odlučili za carski rez - ispričao je.

Bolnica u kojoj se ovo, kako Stefan tvrdi, desilo, oglasila se tada saopštenjem i demantovala sve navode. Kako su naglasili, klinika je u martu 2017. godine sprovela stručni unutrašnji nadzor nad zbrinjavanjem pacijentkinjei njenog novorođenčeta, gde je tročlana Komisija konstatovala da su svi postupci primenjeni u vođenju ove trudnoće, porođaja, postporođajnog perioda i zbrinjavanja novorođenčeta, potpuno u skladu sa principima savremene perinatologije i protokolima dobre kliničke prakse.

Kurir.rs