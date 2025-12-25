Slušaj vest

Ministar odbrane Bratislav Gašić sastao se danas sa ambasadorom Narodne Republike Kine u Republici Srbiji Li Mingom sa kojim je razgovarao o saradnji dve zemlje.

Tom prilikom, ministar odbrane istakao je da Srbija izuzetno ceni podršku koju NR Kina pruža našoj zemlji, a da lični odnosi dva lidera i predsednika Aleksandra Vučića i Si Đinpinga daju poseban pečat tradicionalno prijateljskim odnosima, što potvrđuju njihove međusobne posete i razgovori.

Ministar Gašić izrazio je uverenje da će se u 2026. godini realizovati dogovori sa sastanaka tokom posete delegacije Ministarstva odbrane i Vojske Srbije NR Kini i nastaviti pozitivna praksa zajedničkih obuka i aktivnosti dve vojske.

1/4 Vidi galeriju Sastanak ministra Gašića sa ambasadorom Kine Li Mingom Foto: Ministarstvo odbrane

Tokom sastanka ministar odbrane zahvalio je NR Kini na međunarodnoj podršci koju pruža po pitanju statusa Kosova i Metohije, u kontekstu jednostranog proglašenja nezavisnosti dela naše teritorije, koje je u suprotnosti sa međunarodnim pravom, sporazumima i Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.

Ambasador Li Ming zahvalio je ministru odbrane na prilici da razgovaraju o značaju saradnje dve zemlje u oblasti odbrane i naglasio važnost unapređenja saradnje na svim nivoima od obostranog interesa.