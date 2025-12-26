Slušaj vest

U šetnji, posle jela ili dok čekamo autobus, cigareta je zavisnicima prijatelj koji je uvek na dohvat ruke. Ipak, oni koji odluče da ovaj svoj porok ostave za sobom i okrenu novi list, kažu da im ovaj takozvani prijatelj nimalo ne nedostaje.

Često možemo čuti „ostavite pušenje u pet koraka“, „deset koraka“, ali kada ima volje, dovoljan je samo jedan korak.

Novinarka Kurira, Mina Maslaković govorila je o ovoj temi za emisiju "Puls Srbije" koja se emituje na Kurir televiziji. Kako kaže, cigarete je ostavila preko noći. Ovo je jedna od najtežih odluka koje je donela, ali su se navike polako počele da menjaju:

- Ostavila sam kafu i onda sam uz kafu morala da ostavim i cigarete. Nisam mogla da zamislim da izađem napolje bez cigarete, da sedim u kafiću, na poslu, da izađem na pauzu. Jednostavno nisam mogla ni na koji način da zamislim svoj život bez toga - kaže Maslaković.

Mnogi pušači ne zavise od nikotina koliko od rituala - pauze, društva, navike „nagrade“ nakon obroka ili stresa. Prestankom pušenja raste osećaj kontrole nad sopstvenim životom i samopouzdanje:

- Prvih nekoliko dana nakon prestanka je najteže, čovek misli da mu je jedini izlaz iz tog "začaranog kruga" da zapali. Nakon toga sam se osećala kao da nikada nisam pušila, kao da uopšte nisam bila pušač. Naravno, javljaju se krize i danas, ali te krize traju nekoliko sekundi.

Bez cigarete: život se ne menja, već perspektiva

Već nekoliko sati nakon poslednje cigarete počinje proces oporavka - nivo kiseonika u krvi raste, a krvni pritisak se postepeno normalizuje. Osim hemijske zavisnosti, ono što muči mnoge jeste psihička zavisnost. Ipak, sagovornica uverava da ni ove muke nisu večne:

- Priče da se život iz korena menja nakon prestanka pušenja uglavnom su preuveličane. Suština ostaje ista, menja se samo način na koji ga doživljavamo. Vremenom postane jasno da je moguće normalno funkcionisati bez cigarete, uživati u boravku u kafiću, obroku ili dezertu, bez potrebe da se nakon toga zapali - ističe Maslaković.

Naglašava da je ključni princip u prestanku pušenja izbegavanje zamene jednog poroka drugim, bilo da su u pitanju elektronske cigarete, nikotinske žvake ili farmakološki preparati.

Struka godinama unazad apeluje na građane da prekinu štetne obrasce ponašanja, s obzirom na drastičan uticaj cigareta na razvoj različitih karcinoma.

- Zemlje koje su prestale sa pušenjem, već nakon jedne ili dve godine beleže poboljšanje zdravstvenog stanja. U Finskoj je veliki procenat muške populacije pušio, ali su uspeli da smanje broj pušača. Za dve godine rak pluća je naglo počeo da opada. Ne samo rak pluća, već i rak debelog creva, rak glave, kao i problemi sa trudnoćom, jer duvan uništava bebu ako majka puši - istakao je dr Petar Borović.

Bivši pušači tvrde da imaju mnogo više energije, bolji san, te da se osećaju smirenije nego ikada pre.

Srbija je jedna od vodećih zemalja po broju aktivnih pušača, zbog čega lekari i javne ličnosti sve češće apeluju na podizanje svesti o štetnosti duvana.

Sada je na nama da sebi postavimo pitanje: dim i večna zona komfora ili odlučan potez za bolje sutra?

