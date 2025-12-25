Ako bi se samo u kratkim crtama napravio pregled tema koje su pratile unutrašnju politiku, to bi zvučalo ovako: Mađarski MOL je u pregovorima da kupi NIS.

Studenti u blokadi najavljuju sakupljanje potpisa 28. decembra, za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Postaviće štandove od Ade do Šida s napisima „Raspiši pobedu“.

Novinar Aleksandar Dikić upućuje zastrašujuće pretnje državnom rukovodstvu Srbije: „Ako 13 godina ne možete da ga savladate, nemate luksuz da kažete da vam niko ne treba. Naravno da neće neko iz Predsedništva da vam bude na "studentskoj listi’. On treba samo da nam pomogne da se taj režim sruši, da bi to bila neka vrsta olakšavajuće okolnosti – kada ga budemo streljali, da mu stavimo povez na oči.“ Predsednik Vučić kaže: „Spreman sam da ih gledam u oči. Sve te koji bi da streljaju. Zamislite, streljate čoveka, u čije vreme vam je zemlja najviše napredovala, to bi bio jedinstven slučaj u istoriji“.



I da li treba imati dilemu šta bi bilo sa zemljom u pomenutim opcijama i pomenutim akterima.



Gosti Usijanja:

prof. Milan Petričković, Fakultet političkih nauka

Nebojša Bakarec, narodni poslanik SNS

Darko Obradović, Centar za stratešku analizu



Urednica i voditeljka Silvija Slamnig