Slušaj vest

Praznici sa sobom nose tradicije, a jedna koja nas sve prati jeste novogodišnja zdravica. Ipak, kada tradicija prerasta u problem i kako da prepoznamo kada dođemo do pića koje prelazi granicu, za Kurir televiziju objasnila je Ana Vlajković, psihoterapeut.

- Tradicija je jedno. Ono što razlikuje tradiciju od opijanja je granica, moramo da se zapitamo da li mi upravljamo alkoholom ili on nama. Imamo dede i babe koji su ceo život pili jedno alkoholno piće dnevno, pa i započinjali dan tako. Ipak, oni nisu povećavali količinu ili se opijali. Tokom praznika konzumacija alkohola se duplira, raste za 100 odsto - rekla je Vlajković u Pulsu Srbije.

Čašica više: Kada praznična zdravica prerasta u problem sa alkoholom? Izvor: Kurir televizija

Srbija u vrhu statistike po "opijanju"

Vlajković kaže da tokom praznika mnogo više ljudi konzumira alkohol, pa čak i oni koji obično ne piju.

- Javlja se mnogo klijenata koji tokom praznika otkriju da imaju zavisnost od alkohola - kaže Vlajković.

Vlajković savetuje i da svaki decilitar alkohola ispratimo sa duplo više decilitra vode kako bi se osigurali da će se naš organizam dobro nositi sa njim.

- Mi smo u vrhu statistika sa 11 ili 12 litara čistog alkohola godišnje po glavi stanovnika. Ako neko ide da bi se sa namerom napio mora da zna svoje granice. Praznoverje da će se alkohol dezinfikovati ulazak u Novu godinu je besmislen, samo ćemo sebi otežati ulazak u januar. To pijanstvo dovodi do dopaminskog kraha i razvija se depresivni sentiment - kaže Vlajković.

Vlajković objašnjava i da alkohol, iako ne izaziva nasilje, često ga pospešuje i dovodi do ozbiljnijih porodičnih okršaja, pa nasilje koje je nekada bilo verbalno može prerasti u fizičko.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs