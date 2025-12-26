Slušaj vest

Najmlađi vojnici na služenju vojnog roka, koji su u centre Vojske Srbije za osnovnu obuku primljeni početkom ovog meseca, nalaze se na stacionarnom logorovanju na poligonima u okolini Sombora, Valjeva i Leskovca.

Ovaj oblik osnovne individualne obuke na terenu prolaze vojnici svih specijalnosti na kraju prve faze osposobljavanja u Vojsci Srbije, tokom koje su savladali početne sadržaje iz taktičke i vatrene obuke.

Foto: Darimir Banda/MC Odbrana

Tokom boravka na poligonima vojnici u praksi primenjuju stečena znanja i usavršavaju vojničke veštine u realizaciji osnovnih borbenih zadataka u odbrani i napadu i privikavaju se na život i rad u terenskim uslovima.

Kako je objasnio komandir voda za obuku streljačke specijalnosti u Trećem centru za obuku potporučnik Nemanja Turuk, u okviru stacionarnog logorovanja na poligonu „Međa“ kod Leskovca vojnici, između ostalog, realizuju i pripremna i pokazna gađanja.

Foto: Darimir Banda/MC Odbrana

"Svrha pripremnog gađanja je da se vojnici provere i obuče u jednoobraznom, tačnom i preciznom gađanju, kako u dnevnim, tako i u noćnim uslovima. Pored gađanja, realizaciju i sadržaje iz taktičke obuke. Na taktičkoj obuci realizujemo postavljanje protivtenkovske mine razorno-probojne 6, upotrebu ručne busole M-53, kretanje vojnika na bojištu i upotrebu zaštitnih sredstava za zaštitu tela. Cilj stacionarnog logorovanja je da se vojnici obuče i osposobe za život i rad u terenskim uslovima, kao i za vođenje borbe u različitim vremenskim uslovima", istakao je potporučnik Turuk.

Vojnik Voja Đorđević, koji se posle završene Srednje tehničke škole u rodnom Prokuplju prijavio za služenje vojnog roka, ističe da je služba u Vojsci Srbije za njega čast, iskazivanje odgovornosti prema državi i prilika da stekne radne navike, novo iskustvo i društvo.

Foto: Darimir Banda/MC Odbrana

"Smatram da je to važno za lični i profesionalni razvoj. Obuka je bila zahtevna, ali prebrodio sam to zajedno sa kolegama i dobrim starešinama. Kada sam rekao svojim roditeljima da ću da služim vojni rok, oni su bili srećni i uzbuđeni jer sam nastavio porodičnu tradiciju", naglasio je vojnik Đorđević.

Vojnike generacije "decembar 2025" po povratku sa terena očekuje provera obučenosti, koja će pokazati koliko su spremni za realizaciju individualnih zadataka, nakon čega će biti upućeni u centre za specijalističku obuku na osposobljavanje za dužnosti za koje su regrutovani.