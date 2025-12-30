Slušaj vest

Sveti Vasilije Ostroški je veliki čudotvorac Srpske Pravoslavne Crkve. Njegovo sveto telo više od tri stotine godina počiva u Ostroškoj isposnici i nije podložno truljenju. Veruje se da kroz njega Bog čini mnoga čuda, pomažući bolesnima i nemoćnima.

Iguman manastira Ostrog otac Sergije, govorio je o čudima Vasilija Ostroškog za "Живе Речи":

- Apostoli su krenuli u hram i videli prosjaka ispred koji ne može da hoda. Tražio je dinar, dva da mu se da kako bi u tom stanju olakšao sebi život. Apostol Petar mu je rekao "zlata i srebra nemam, al ono što imam dajem ti u ime gospoda Isusa Hrista ustani i budi zdrav". Tu vidimo da apostoli koriste Božija čuda kao metod svedočenja delovanja Božijega u ovom svetu.

Apostol Petar sebe nije prikazivao kao silu koja će izvršiti čudo, već su se svi čuvali od gordosti:

- Mnogi koji koriste ta priviđenja, stvara nečastiva sila. Mi gotovo svakodnevno imamo primere ljudi koji su vrlo oštećeni i duhovno i duševno od odlaska kod gatara, mađioničara raznih, nekih ljudi koji zarad svoje lične koristi veruju u sve to. Varajući druge, varaju i sebe. Nama je veliki broj ljudi dolazio, koji su na neki način imali problemi a izlaz su tražili kod gatara. Ti problemi su im se umnožili posle i postali su još gori. Tek kada im je pročitana molitva i kad su se ispovedili, prošlo ih je. Život im se vratio u normalan tok. Ne može niko da sebe stavlja u ulogu Boga.

Žena čiji su muž i sin preminuli usled oboljenja kancera je dobila kancer nakon nakog vremena. Kada je čula za dijagnozu, želela je što pre sve da se završi kako bi sebi olakšala, međutim, kako je vreme prolazilo, ta misao ju je prošla:

- Uzela je da se moli Bogu i rešila da ode kod Svetog Vasilija. Pročitala joj se molitva i kada je otišla kod lekara na kontrolu, držala je u rukama ikonicu Svetog Vasilija i dok ju je lekar pregledao, njoj je pred tim aparatom nestajalo maligno tkivo koje se formiralo u njenom telu.

Takođe, kod igumana je došao čovek koji je ispričao kako ga je Sveti Vasilije izlečio. Čovek je imao kancer na mozdu, imao je problema sa pokretima tela.

- Pročitana mu je molitva, došao je do donjeg manastira i rekao "izvedite me iz manastira, imam osećaj da me je neka blagodet obuzela". On je nakon toga došao peške do gornjeg manastira.

