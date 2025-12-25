Slušaj vest

Kolovozi su vlažni u nižim predelima, sneg na putevima mestimično u raskvašenom stanju do 5 centimetara na teritoriji Ivanjice, Kruševca, Niša, Vranja i Zaječara, saopštilo je danas Javno preduzeće "Putevi Srbije".

"Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice i magle, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima", piše u saopštenju.

Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni, a "Putevi Srbije" apeluju na vozače da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put.

Kurir.rs/Beta

Ne propustiteBeogradPOČEO SNEG U BEOGRADU! Zasad samo provejava, u višim delovima grada očekuje se i stvaranje snežnog pokrivača
whatsapp-image-20231126-at-1.38.10-pm-1.jpg
SrbijaJAKA MEĆAVA U KLADOVU, SNEG NE PRESTAJE DA PADA: Sve ekipe na terenu, hitno se čiste gradski i seoski putevi (FOTO)
17666625351547111125tsneg - inikolic.jpg
DruštvoZA JEDAN DEO BEOGRADA PROGNOZIRAN MINUS 21 STEPEN NA JUTRO 5. JANUARA?! I sam Ristić iznenađen: Moguće je da se desi što nije 40 godina! I sa puno snega
Sneg
DruštvoAMSS: Očekuju se otežani uslovi vožnje zbog snega
Vozila zavejana snegom