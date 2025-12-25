Društvo
Putevi vlažni u nižim predelima, oprez zbog snega na ovim deonicama: Oglasili se iz "Putevi Srbije", prilazi zimskim turističkim centrima prohodni
Kolovozi su vlažni u nižim predelima, sneg na putevima mestimično u raskvašenom stanju do 5 centimetara na teritoriji Ivanjice, Kruševca, Niša, Vranja i Zaječara, saopštilo je danas Javno preduzeće "Putevi Srbije".
"Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice i magle, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima", piše u saopštenju.
Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni, a "Putevi Srbije" apeluju na vozače da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put.
