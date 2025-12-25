Slušaj vest

Auto moto savez Srbije (AMSS) je upozorio vozače da, zbog mestiminično prognoziranog snega, na put ne polaze bez dobrih zimskih guma.

AMSS je naveo i da je oprezna vožnja neophodna preko prevoja Popadija, na području Majdanpeka, prekoprevoja Čestobrodica, Tresibabe i na području Crnog Vrha.

U saopštenju je dodao i da je na pojedinim putevima ovog područja uvedena i zabrana za kamione sa prikolicom i šlepere.

Naveo je i da automobili, na graničnim prelazima prolaze bez zadržavanja a da kamioni, na prelazu Sremska Rača sa Bosnom i Hercegovinom čekaju pet sati da izađu iz Srbije.

"Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila", piše u saopštenju.

Kurir.rs/Beta

Ne propustiteDruštvoPutevi vlažni u nižim predelima, oprez zbog snega na ovim deonicama: Oglasili se iz "Putevi Srbije", prilazi zimskim turističkim centrima prohodni
Gužva na granici
BeogradPOČEO SNEG U BEOGRADU! Zasad samo provejava, u višim delovima grada očekuje se i stvaranje snežnog pokrivača
whatsapp-image-20231126-at-1.38.10-pm-1.jpg
SrbijaJAKA MEĆAVA U KLADOVU, SNEG NE PRESTAJE DA PADA: Sve ekipe na terenu, hitno se čiste gradski i seoski putevi (FOTO)
17666625351547111125tsneg - inikolic.jpg
DruštvoZA JEDAN DEO BEOGRADA PROGNOZIRAN MINUS 21 STEPEN NA JUTRO 5. JANUARA?! I sam Ristić iznenađen: Moguće je da se desi što nije 40 godina! I sa puno snega
Sneg