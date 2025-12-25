Slušaj vest

Auto moto savez Srbije (AMSS) je upozorio vozače da, zbog mestiminično prognoziranog snega, na put ne polaze bez dobrih zimskih guma.

AMSS je naveo i da je oprezna vožnja neophodna preko prevoja Popadija, na području Majdanpeka, prekoprevoja Čestobrodica, Tresibabe i na području Crnog Vrha.

U saopštenju je dodao i da je na pojedinim putevima ovog područja uvedena i zabrana za kamione sa prikolicom i šlepere.

Naveo je i da automobili, na graničnim prelazima prolaze bez zadržavanja a da kamioni, na prelazu Sremska Rača sa Bosnom i Hercegovinom čekaju pet sati da izađu iz Srbije.

"Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila", piše u saopštenju.