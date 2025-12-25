Slušaj vest

Preminuo je Petar Milovanović, otac ubijenog gardiste Dražena Milovanovića, čovek koji je više od dve decenije vodio dostojanstvenu i upornu borbu za istinu i pravdu u jednom od najtežih i najkontroverznijih slučajeva u novijoj istoriji Srbije – ubistvu dvojice gardista u kasarni Karaš u Topčideru.

Njegov sin Dražen Milovanović i gardista Dragan Jakovljević ubijeni su 5. oktobra 2004. godine tokom redovne vojne službe u kasarni Karaš u Topčideru, pod okolnostima koje ni do danas nisu rasvetljene. Sahrana Petra Milovanovića biće obavljena sutra u njegovom rodnom selu Tekija kod Paraćina.

Petar Milovanović u javnosti je ostao upamćen kao tih, ali nepokolebljiv roditelj koji nikada nije prihvatio zvaničnu verziju prema kojoj su gardisti stradali u međusobnom obračunu. U brojnim ranijim izjavama isticao je da "ne traži osvetu, već istinu", naglašavajući da je "nemoguće da dva obučena gardista, na službi, sami sebi oduzmu život". Govorio je i da je "najveća kazna za roditelja saznanje da mu je dete ubijeno".

Njegova dugogodišnja borba dobila je delimičnu satisfakciju pred međunarodnim institucijama, ali Petar Milovanović nije dočekao da odgovorni za ubistvo njegovog sina i njegovog saborca budu pronađeni i kažnjeni u Srbiji.

Advokat i punomoćnik porodice Milovanović, Predrag Savić, izjavio je:

"Pokojni Petar dočekao je da država Srbija pred Evropskim sudom prizna da je vodila fingiranu, nedelotvornu istragu, odnosno da Dražen i Dragan nisu ni ubice niti samoubice. Nažalost, nije dočekao da budu pronađene i kažnjene stvarne ubice gardista u Topčideru.“