- Imamo lepe vesti. Konačno će Beograd i Novi Sad dobiti bazene pristupačne osobama sa invaliditetom. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja finansiralo je ugradnju mobilnih liftova u SC "Futog" i na banjičkom bazenu.

Konačno će biti narednog leta dostupni svima. Posle više od šest decenija od izgradnje Centra za socijalni rad u Somboru možemo da kažemo da će svi moći, kojima je podrška potrebna, da pristupe centru za socijalni rad nakon ugradnje adekvatne rampe.

Tri ekspoziture banke Poštanske štedionice dobili su takođe neophodnu opremu za pristup osoba sa invaliditetom ovde u Beogradu.

Ministarstvo će u 2026. godini opredeliti 50 miliona dinara više u odnosu na prethodnu godinu, odnosno ukupno, 500 miliona dinara ili pola milijarde dinara, za podršku savezima i udruženjima koja zastupaju interese osoba sa invaliditetom.

A u prethodnoj godini finansirali smo 32 saveza u 124 jedinice lokalne samouprave i kroz stalno otvoreni konkurs čak 70 projekata širom naše Srbije. I naredne godine nastavićemo to da radimo, ali uz male razlike. Želimo konkretnije, vidljivije, i merljivije rezultate. Želimo više igrališta, kombi vozila, više adekvatnih prostora gde će osobe sa invaliditetom moći da se osećaju sigurno, zaštićeno, poštovano i dostojanstveno.

Želimo Srbiju bez barijera. Želimo da damo mogućnost osobama sa invaliditetom da rade, i zato smo u prethodnoj godini opredelili čak 705 miliona dinara za podršku preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju.