"Građani su bezbedni" Dačić: Ponovo pronađena bomba iz Drugog svetskog rata u Beogradu na vodi, u nedelju ujutru će biti izvađena i uništena
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je večeras da je ponovo pronađena zaostala bomba iz Drugog svetskog rata i to ponovo u Beogradu na vodi, u blizini TC Galerija.
"Ponovo smo pronašli jednu bombu iz Drugog svetskog rata od naše braće Amerikanaca, 470 kilograma u Beogradu na vodi. U nedelju ujutru to vadimo i nosimo na uništenje. Građani su bezbedni, ali čisto da znate. To je, ne znam koja po redu, bomba koja je od prijateljskih zemalja", rekao je Dačić na TV Juronjuz.
