Zemljotres jačine 1.7 stepeni Rihtera pogodio je područje Gnjilana, javio je Republički seizmološki zavod Srbije.

Prema trenutno dostupnim informacijama, potres je zabeležen oko pola 12 sinoć.

Epicentar je detektovan na dubini od samo tri kilometra.

Na osnovu koordinata epicentra, zemljotres se dogodio blizu samog centra grada.

S obzirom na slabiji intenzitet, sumnja se da nije zabeležena nikakva materijalna šteta.

