Pripadnici Sektora za vanredne situacije će u nedelju, 28. decembra u ranim jutarnjim časovima izvršiti uklanjanje, transport i uništavanje avio-bombe iz Drugog svetskog rata koja je pronađena na gradilištu Beograda na vodi u Ulici Nikolaja Kravcova, saopštio je MUP.

Građane koji žive u neposrednoj blizini MUP poziva da napuste svoje stanove u nedelju od 6 do 9 časova.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije, u nedelju, 28. decembra 2025. godine, u ranim jutarnjim časovima, izvršiće uklanjanje, transport i uništavanje avio-bombe američke proizvodnje iz Drugog svetskog rata, model "AN-M44", pronađene na gradilištu Beograd na vodi, u Ulici Nikolaja Kravcova, saopšteno je iz MUP-a.

- Reč je o bombi ukupne mase oko 470 kilograma, sa eksplozivnim punjenjem od približno 250 kilograma, koja je korišćena tokom savezničkog bombardovanja nemačkih položaja prilikom oslobađanja Beograda 1944. godine - navodi se u saopštenju.

Uklanjanje bombe iz Drugog svetskog rata kod Beograda na vodi

Kako se dodaje, pripadnici Specijalističkog tima Sektora za vanredne situacije za zaštitu od neeksplodiranih ubojnih sredstava prethodno su izvršili detaljno izviđanje, identifikaciju i procenu stanja ovog eksplozivnog ostatka rata, kako bi se stvorili bezbedni uslovi za njegovo uklanjanje i uništavanje.

Apel za građane

- Ministarstvo unutrašnjih poslova poziva građane koji žive u neposrednoj blizini lokacije, u okolini Tržni centar Galerija i u delovima ulica: Nikolaja Kravcova, vožda Đorđa Stratimirovića, Luke Ćelovića Trebinjca, Hercegovačke ulice (deo između Nikolaja Kravcova i vožda Đorđa Stratimirovića), kao i Bulevara Vudroa Vilsona (deo od ugla sa ulicom vožda Đorđa Stratimirovića), da u nedelju, 28. decembra, u periodu od 6 do 9 časova, ukoliko su u mogućnosti, napuste svoje stanove - ističe se u saopštenju.

Dodaje se da ukoliko napuštanje stanova nije izvodljivo, preporuka je da građani otvore prozore, spuste roletne i udalje se od prozora.

- Takođe, građani iz Ulice Nikolaja Kravcova i Bulevara Vudroa Vilsona, u blizini Tržnog centra 'Galerija', pozivaju se da svoja parkirana vozila uklone najkasnije do subote, 27. decembra, do 22 časa. U suprotnom, vozila će biti premeštena na parkinge na Slaviji i Starom sajmištu - navodi se u saopštenju.

Kako navode iz MUP-a, lokaciju na kojoj je pronađena avio-bomba sve vreme obezbeđuju pripadnici Policijske uprave za grad Beograd.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da u potpunosti poštuju uputstva i naređenja nadležnih službi i da prate aktuelne informacije putem sredstava javnog informisanja, kako bi ovaj postupak bio realizovan bezbedno, kontrolisano i u najkraćem mogućem roku.